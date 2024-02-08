Ромський інтеграційний хаб відкрили в Мукачеві

Багатофункціональний хаб для занять українською, англійською мовами, для здобуття навичок шиття та комп’ютерної грамотності відкрили днями в Мукачеві на базі ЗОШ №14. Розрахований він перш за все для інтеграції батьків дітей, які навчаються в цій школі, та інших ромів, які живуть на території Мукачівської громади, — пояснили в Мукачівській міській раді.

Для відкриття ромського інтеграційного простору відремонтували приміщення у дворі школи, класи обладнали необхідною технікою, меблями, інтерактивними та наочними матеріалами. Хаб облаштували в співпраці з благодійним фондом «Регіон Карпат «NEEKA» та Агенством ООН у справах біженців.

Зі слів гуманітарної координаторки системи ООН в Україні Деніз Браун, Ромський інтеграційний центр може стати платформою для важливої роботи ромських організацій спільно з місцевою владою: від професійної підготовки та навчання дітей до послуг з протидії гендерно зумовленому насильству та реєстрації народження. Ми тут, аби сприяти кращій інтеграції ромських громад в громадське життя в Україні.

Незабаром ще один такий громадський центр буде відкрито у м. Берегово, — пишуть на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Varosh,

Фото UNHCR

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