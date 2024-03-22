Дозволи на перебування у прикордонній смузі почали оформляти на Закарпатті. Де і як отримати

Як пояснила у коментарі Varosh речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, 7 березня набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму дозволів на на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.
Раніше, постановою №1292 від 7 грудня 2023 року уряд вніс зміни до Постанови Кабміну № 1147 «Про прикордонний режим». У внесених змінах зазначено, що дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу здійснює відповідний орган Державної прикордонної служби.
«7 березня уже набув чинності наказ МВС щодо форми дозволів, документ був опублікований, і тепер ми розпочинаємо процес їх видачі. Процедура отримання є нескладною. У місцевих жителів до 1 травня дозволи не вимагатимуться: в разі, якщо вони перебуватимуть у прикордонній смузі, інспектор може перевірити паспортні документи і попередити про необхідність оформлення дозволу», – пояснила Олена Трачук.
Як розповіла речниця, прикордонна смуга – це ділянка поза межами населених пунктів, довжиною 5 кілометрів від кордону: ліс, поля, сади. «Якщо людина туди йде, значить, вона має якусь мету, можливо, приватну: риболовля, збір грибів чи ягід, мисливство, може, провадження якихось робіт – геодезичних, копальних, заготівля деревини. Такі люди мають мати дозвіл на право перебування в прикордонній смузі», – сказала Олена Трачук.
Разом із тим, за її словами, є певні категорії, від яких дозвіл не вимагатимуть з певних причин: скажімо, якщо «швидка», яка їде на виклик, поліція не мають іншого коротшого шляху, аніж із заїздом та проїздом прикордонною смугою.
«Місцеві мешканці з прикордонних міст, які мають намір потрапити у прикордонну смугу, отримують такий дозвіл одноразово й назавжди. При цьому, вони навіть не мусять носити його з собою, вони просто його мають оформити і знати, що він є. Якщо наш інспектор людину зупиняє, та каже, що є власником/цею дозволу, інспектор перевіряє по базі і так людина вільно пересувається у прикордонній смузі», – розповіла Олена Трачук.
Дозвіл надається на безоплатній основі впродовж 10 робочих днів з дня надходження звернення.
Звертатися за оформленням дозволу можна як письмово, так і листом на електронну адресу з особистим підписом або накладанням електронного підпису.
У зверненні вказуються:
До звернення громадян України про надання дозволу додаються:
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою.
На Закарпатті дозволи на перебування у прикордонній смузі можна отримати:
м. Чоп, вул. Головна 55а, в/ч 1493;
E-mail: chop_zagin@dpsu.gov.ua
м. Мукачево, вул. Недецеї, 45
E-mail: mukachevo_zagin@dpsu.gov.ua.
Олена Трачук пояснила: виданий дозвіл у Чопському прикордонному загоні дійсний тільки на території, що контролюється власне цим загоном. Якщо ж, скажімо, мешканець Чопа їхатиме в Мукачівський, Рахівський або Тячівський район і там матиме намір перебувати у прикордонній смузі, треба буде оформляти дозвіл також у Мукачівському прикордонному загоні.
Крім того, за її словами, на нещодавній нараді представників Чопського прикордонного загону з головами ОТГ Ужгородського району досягнуто домовленості, що мешканці сіл, селищ та міст району, які захочуть отримати дозволи, можуть подавати заяви в органи місцевого самоврядування, а ті вже сукупно передаватимуть їх у прикордонний загін для оформлення дозволів.
За порушення прикордонного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ст. 202 у вигляді штрафу у розмірі від 1700 грн до 3400 грн.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото DailyLviv
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram