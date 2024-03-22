Дозволи на перебування у прикордонній смузі почали оформляти на Закарпатті. Де і як отримати

Як пояснила у коментарі Varosh речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, 7 березня набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму дозволів на на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

Раніше, постановою №1292 від 7 грудня 2023 року уряд вніс зміни до Постанови Кабміну № 1147 «Про прикордонний режим». У внесених змінах зазначено, що дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу здійснює відповідний орган Державної прикордонної служби.

«7 березня уже набув чинності наказ МВС щодо форми дозволів, документ був опублікований, і тепер ми розпочинаємо процес їх видачі. Процедура отримання є нескладною. У місцевих жителів до 1 травня дозволи не вимагатимуться: в разі, якщо вони перебуватимуть у прикордонній смузі, інспектор може перевірити паспортні документи і попередити про необхідність оформлення дозволу», – пояснила Олена Трачук.

Як розповіла речниця, прикордонна смуга – це ділянка поза межами населених пунктів, довжиною 5 кілометрів від кордону: ліс, поля, сади. «Якщо людина туди йде, значить, вона має якусь мету, можливо, приватну: риболовля, збір грибів чи ягід, мисливство, може, провадження якихось робіт – геодезичних, копальних, заготівля деревини. Такі люди мають мати дозвіл на право перебування в прикордонній смузі», – сказала Олена Трачук.

Разом із тим, за її словами, є певні категорії, від яких дозвіл не вимагатимуть з певних причин: скажімо, якщо «швидка», яка їде на виклик, поліція не мають іншого коротшого шляху, аніж із заїздом та проїздом прикордонною смугою.

«Місцеві мешканці з прикордонних міст, які мають намір потрапити у прикордонну смугу, отримують такий дозвіл одноразово й назавжди. При цьому, вони навіть не мусять носити його з собою, вони просто його мають оформити і знати, що він є. Якщо наш інспектор людину зупиняє, та каже, що є власником/цею дозволу, інспектор перевіряє по базі і так людина вільно пересувається у прикордонній смузі», – розповіла Олена Трачук.

Як оформити дозвіл на перебування в прикордонній смузі

Дозвіл надається на безоплатній основі впродовж 10 робочих днів з дня надходження звернення.

Звертатися за оформленням дозволу можна як письмово, так і листом на електронну адресу з особистим підписом або накладанням електронного підпису.

У зверненні вказуються:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство особи, яка перебуватиме у межах прикордонної смуги;

реквізити документа, що посвідчує її особу;

місце проживання (місце перебування);

засоби зв’язку;

вид дозволу (на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск);

строк дії дозволу (для дозволів на в’їзд і провадження робіт);

мета отримання дозволу;

правові підстави для отримання дозволу.

До звернення громадян України про надання дозволу додаються:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою.

Де отримати дозволи у Закарпатській області

На Закарпатті дозволи на перебування у прикордонній смузі можна отримати:

у штабі 94-го прикордонного загону в Чопі (для Ужгородского району).

м. Чоп, вул. Головна 55а, в/ч 1493;

E-mail: chop_zagin@dpsu.gov.ua

у штабі 27-го прикордонного загону у Мукачеві (для Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів).

м. Мукачево, вул. Недецеї, 45

E-mail: mukachevo_zagin@dpsu.gov.ua.

Олена Трачук пояснила: виданий дозвіл у Чопському прикордонному загоні дійсний тільки на території, що контролюється власне цим загоном. Якщо ж, скажімо, мешканець Чопа їхатиме в Мукачівський, Рахівський або Тячівський район і там матиме намір перебувати у прикордонній смузі, треба буде оформляти дозвіл також у Мукачівському прикордонному загоні.

Крім того, за її словами, на нещодавній нараді представників Чопського прикордонного загону з головами ОТГ Ужгородського району досягнуто домовленості, що мешканці сіл, селищ та міст району, які захочуть отримати дозволи, можуть подавати заяви в органи місцевого самоврядування, а ті вже сукупно передаватимуть їх у прикордонний загін для оформлення дозволів.

За порушення прикордонного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ст. 202 у вигляді штрафу у розмірі від 1700 грн до 3400 грн.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото DailyLviv

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