Для перебування у прикордонній смузі на Закарпатті потрібний буде спеціальний дозвіл: як його отримати і чому можуть відмовити в наданні

Про зміни у прикордонному режимі на Закарпатті розповіли на брифінгу представники Державної прикордонної служби.
Законом України від 24 лютого 2023 року №2952 були внесенні деякі зміни, в тому числі, і в Закон України «Про держаний кордон». Зміни набрали чинності з 23 вересня 2023 року.
Згаданим Законом визначено, зокрема, порядок в’їзду, перебування, проведення робіт і пропуску у прикордонних смугах.
У внесених змінах зазначено, що дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу здійснює відповідний орган Державної прикордонної служби.
«Прикордонна смуга на сьогодні становить 5 км від лінії держкордону, сюди не входять населені пункти, які знаходяться в межах цієї території. Тобто, особі, яка проживає у Чопі, такий дозвіл не потрібний. Але якщо ця людина буде залишати межі Чопа і рухатися, наприклад, у Соломоново, під час руху її можуть зупинити прикордонники і перевірити наявність такого дозволу. Для місцевих мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл видаватиметься за їхнім зверненням. Якщо всі вимоги звернення будуть виконані, дозвіл видаватиметься одноразово й безстроково, поки людина не змінить місце проживання чи місце прописки», – розповів під час брифінгу заступник начальника штабу Чопського прикордонного загону – начальник відділу організації прикордонної служби підполковник Віктор Кованюк.
Також дозвіл на перебування необхідно буде оформляти представникам підприємств, які здійснюють діяльність у прикордонній смузі. Дозвіл для перебування працівників підприємств, установ та організацій, розташованих у межах прикордонної смуги, надається на 1 рік.
Отримати дозвіл треба, звернувшись до відповідального органу за 10 днів.
У Закарпатській області дозволи можна буде отримати:
Звертатися за оформленням дозволу можна як письмово, так і листом на електронну адресу з особистим підписом або накладанням електронного підпису.
Як уточнив заступник начальника відділу організації прикордонної служби підполковник Олександр Шевчук, для транзитного руху прикордонними територіями без з’їзду з основних державних шляхів дозвіл отримувати не потрібно.
«Тобто, якщо людина їхатиме з Рахова у бік Мукачева по автодорозі Мукачево-Рогатин-Львів, дозвіл для транзитного проїзду оформляти не потрібно», – зазначив він.
Наразі в МВС визначають форму дозволу або відмови та скасування дозволу. За інформацією прикордонників, відповідний наказ орієнтовно має бути підписаний наприкінці січня- на початку лютого.
«У подальшому особа буде зобов’язана пересуватися у прикордонній смузі за межами населеного пункту з відповідним дозволом, який перевірятиметься співробітниками ДПСУ», – повідомив Віктор Кованюк.
За порушення прикордонного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ст. 202 у вигляді штрафу у розмірі від 1700 грн до 3400 грн.
У зверненні для отримання дозволу необхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові; дату народження; громадянство/підданство особи, яка перебуватиме у межах прикордонної смуги; реквізити документа, що посвідчує особу; місце проживання чи перебування і засоби зворотного зв’язку.
Також треба вказувати мету і правові підстави для отримання дозволу.
Якщо при зверненні про надання дозволу подані завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
Якщо особа протягом 1 року до подання звернення притягалася для відповідальності за незаконний перетин державного кордону, незаконне переправлення осіб через державний кордон, контрабанду або порушення митних правил;
Якщо особі заборонено в’їзд в Україну або відсутні законні підстави для іноземних громадян для перебування в Україні;
В інтересах забезпечення державної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
В інтересах забезпечення охорони здоров’я;
Якщо особа понад 90 днів відсутня за місцем проживання або змінила його;
У разі звільнення з підприємства особи, якій надано дозвіл, як його працівнику.
Особа, якій відмовлено у прийнятті рішення, може оскаржити це впродовж 10 днів з моменту його прийняття.
Varosh,
Інфографіка та головне фото – ДПСУ
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