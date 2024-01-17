6 прем’єр готують у Закарпатському музично-драматичному театрі

В Закарпатському музично-драматичному театрі вже працюють над прем’єрами сезону — їх планується 6. Як повідомили Varosh в театрі, першу виставу можна чекати вже на початку березня.

З 12 січня над новими постановками працюють 5 режисерів: Тарас Бенюк (Новий театр, Івано-Франківськ), Маргарита Савенко, Віталій Семенцов (Київ) та Заслужений артист України Михайло Фіщенко. На базі театральної Лабораторії над постановкою працює Клара Берец.

— Будемо пускати в дію Велику, Малу сцену, а також сцену-фойє, яка з успіхом була створена для вистав на фестивалях «Мельпомена Таврії» та «Монологи над Ужем», — сказали в театрі.

Першу прем’єру варто чекати вже на початку березня.

Varosh,

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