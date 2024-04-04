Дорожче тільки у столиці: Закарпаття – на другому місці за вартістю м² у новобудові

Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року.

У дослідженні проаналізовано стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та столиці.

Як можна побачити за результатами звіту, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у новобудовах – у столиці: 53 737 грн.

На другому місці після Києва – Закарпаття: тут вартість за м² у новобудовах становить 43 175 грн.

Відповідно до звіту, ціни за м² впродовж року станом на березень 2024-го зросли на 14%.

Що стосується пропозиції на ринку продажу вторинного житла, впродовж року кількість пропозицій на Закарпатті на ринку збільшилася на 20%.

Середня вартість однокімнатної квартири в області станом на березень 2024 року становила 53 401 доларів, і здорожчала на 35%.

Вартість двокімнатної квартири на вторинному ринку житла в області так само зросла на 35% і станом на березень 2024 року становила 75 268 доларів.

Середня вартість трикімнатної квартири на Закарпатті, як можна побачити у звіті, станом на березень поточного року становила 81 987 доларів. Такі квартири впродовж року додали в ціні +3%.

Тим часом, кількість пропозицій на ринку оренди житла в Закарпатській області впродовж останнього року зменшилась на 33%.

Вартість оренди однокімнатної квартири станом на березень 2024 року становила в середньому 13 661 грн, і зросла у порівнянні з березнем минулого року на 23%.

На 7% здорожчала оренда двокімнатної квартири, яка у березні 2024-го становила 12 907 грн.

Натомість на 25% зменшилася середня вартість оренди за трикімнатну квартиру: станом на березень поточного року вона становила 13 273 грн.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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