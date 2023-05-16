Документальний фільм про художника Юрія Дикуна презентували в Ужгороді

Документальний фільм-портрет «Вистава продовжується…», головним героєм якого є ужгородський художник, викладач Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Юрій Дикун, презентували в Ужгороді. Фільм – авторський проєкт фотохудожника Михайла Дороговича і вже другий у його доробку.

— Ідея зняти Юрія Дикуна з’явилася після моєї серії портретів “Відомі та цікаві особистості”, — пояснив Михайло Varosh. — Мені настільки цікавими були деякі герої, що я дуже хотів, щоб вони заговорили. Під час фотосесії ми з ними спілкувалися і я бачив, наскільки вони неймовірні і непересічні. Таким був Іван Бровді, покійний, таким є і Юрій Дикун. Я хотів, щоб його не тільки побачили, а ще й почули.

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Зі слів Михайла Дороговича, саме тому створив фільм-одкровення, фільм-портрет, де митець розмовляє безпосередньо з глядачем. Про Ужгород, своє життя, про мистецтво, студентів та музу, про рибалку, виноробство та любов до квітів.

— Тут дуже цікаві історії та спогади, незвична подача інформації, але художник так і каже, що він творить не так як інші, — кажу туризмознавець Олександр Коваль. — Юрій Дикун це індивідуальність та особливість, яку ми можемо бачити у його роботах, а тут — почути та відчути його філософію та світогляд. Те, що він не сказав, він відтворив у своїх працях. і цей фільм доповнює його творчість.

Varosh,

Фото: скрин з фільму

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