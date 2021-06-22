Дні пива у Деренівській Купелі: що чекає на гостей 26 та 27 червня

26 та 27 червня у Деренівській Купелі відбудеться справжнє свято для всіх шанувальників пінного напою – Дні пива.

Ексклюзивний пивний партнер заходу – закарпатська пивоварня крафтового пива «John Gaspar» – переплетення української та угорської культури пивоваріння.

У пиві виробництва «John Gaspar» гармонійно поєднана вишуканість кращих сортів солоду і хмелю та чистотої гірської води з надр Карпат. На святі закарпатські пивовари представлять 8 різновидів пива.

Впродовж двох днів на гостей свята чекатиме цікава розважальна програма: пивний бар з різновидами крафтового закарпатського пива, лекції з пивоваріння з дегустаціями, фудкорти з закусками власного виробництва Деренівки та стравами на мангалі та вертелі, анімаційна програма для дітей, драйвова атмосфера від ді-джея, запальний музичний супровід від кавер-бендів («Інтеграл», м. Берегово та «Fusion Room Band», м.Ужгород), і, звичайно, багато-багато хорошого, холодного пива.

Дні пива у Деренівській Купелі – це різноманіття смаків та емоцій, два дня істинного задоволення та неймовірного відпочинку в Карпатах, який точно запам’ятається надовго.

Дати проведення: 26 та 27 червня з 12:00 до 21:00.

Вхід на територію Комплексу (для проживаючих гостей – безкоштовно): дорослі – 50 грн, діти від 120 см до 150 см – 25 грн, діти до 120 см – безкоштовно.

Адреса: с. Нижнє Солотвино, 150, Ужгородський р-н, Закарпатська обл.

Телефон: +38 (050) 400 01 88

Сайт: derenivska-kupil.ua

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