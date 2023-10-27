“Ділимося хлібом”: як ВПО та ужгородці спільно хліб випікають

В Ужгороді на базі БФ “Карітас” внутрішньо переміщені люди спільно з ужгородцями пекли закарпатські кіфлики та роздавали їх тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Вивчати рецепти традиційної закарпатської випічки, спільно випікати хліб та смаколики та ділитися ними з людьми, які цього тепер найбільше потребують — так волонтерки “Руху підтримки закарпатських військових” Злата Мікрюкова та Любов Керецман реалізовують в Ужгороді проєкт “Ділимося хлібом”. У липні жінки стали фасилітаторками проєкту, пройшовши навчання в м.Дубно.

— Згідно з проєктом, а саме спільного, командного випікання хліба разом з людьми, які знайшли прихисток на Закарпатті, у нас має пройти 60 унікальних учасників. Тобто не повторюватись люди. Ми з ними паралельно вивчаємо рецепти традиційної закарпатської випічки, — пояснила волонтерка ГО Галина Ярцева. — Ми вже провели дві з шести сесій, які об’єднали 25 учасників, серед яких були ВПО та ужгородці.

Спільне випікання та традиційні рецепти мають стати містком між поколіннями і регіонами в рамках проєкту. В рамках проєкту, зі слів Любові Керецман, звертається особлива увага на покоління 55+.

— Ці люди часто опиняються поза соціальним та культурним життям міста, але така ініціатива допомагає їм відчути свою важливість, знайти нових друзів та відновити віру у спільноту. Спільне випікання хліба та смаколиків стає особливо важливими під час війни, коли об’єднання є особливо важливим, — сказала Любов Керецман.

Злата Мікрюкова розповіла: готову випічку надсилають також військовим, які наразі лікуються в лікарнях Ужгорода.

— Наша сесія вийшла дуже емоційною, були сльози, була й радість, — розповіла вона. — Жінки й чоловіки з-поміж ВПО, а також місцеві, ділилися своїми переживаннями. Переселенці розповідали, як їм живеться в Ужгороді, які у нас хороші та чуйні люди. Всі хочуть повернутися додому, але дві пані з Бахмута розплакалися, бо їм нема куди вертатися, північні сусіди зруйнували їх житло. Ми плакали з ними разом.

Проєкт “Ділимося хлібом” реалізується за ініціативи Фундації імені князів-благодійників Острозьких. Він також має на меті розбудову мережі центрів психологічної підтримки на базі організацій громадянського суспільства для ВПО у громадах через підготовку фасилітаторів та облаштування приміщень для проведення групових сесій випікання та ділення хлібом.

Varosh,

Фото надані фасилітаторками

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