“Ділимося хлібом”. Волонтерки із Закарпаття взяли участь у тренінгу для фасилітаторів

Волонтерки від Руху підтримки закарпатських військових — Злата Мікрюкова та Любов Керецман — взяли участь у тренінгу для фасилітаторів у рамках проєкту “Ділимося хлібом”. Тренінг проходив 5-7 липня у Дубно.

Сенс проєкту полягає в тому, що людей, які переїхали через активні бойові дії, залучають до випікання хліба і потім вони діляться ним з людьми, які цього потребують, в тому числі ВПО, малозабезпечені та ветерани.

— Історію про проєкт “Ділимось хлібом” нам розповів його керівник, один з найкрутіших українських експертів з фандрейзингу Руслан Краплич. Він приїздив до Ужгорода на запрошення Руху, — розповіла Varosh керівниця Руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева. — І нас зацікавила ця ініціатива, бо, в принципі, всі цінності, які у собі несе проєкт “Ділимось хлібом” — це цінності нашої організації. Все, що створюють власноруч наші помічники – все задля блага інших людей. Але завжди є чому вчитись. Тому наші дівчата Злата Мікрюкова та Любов Керецман поїхали вчитись на фасилітаторів проєкту “Ділимось хлібом”. Вони привезли купу знань і емоцій.

Злата Мікрюкова розповіла, що імбирні пряники, які вони пекли на тренінгу, передали місцевому волонтерському центру з “Благодійного фонду “Волонтери на Конторській”. Наразі обидві волонтерки з Закарпаття, разом з іншими 14-ма, отримали сертифікати з наданням права самостійної організації та фасилітації інтеграційних сесій спільного з громадою виготовлення та ділення хлібу.

— Чудовий взаємодосвід, адже схожі заходи систематично проводжу в рідному Ужгороді – тож була в своїй гастрономічній стихії, лиш по іншу сторону як учасниця-учениця, а не організатор-майстер, тому багато практичного досвіду почерпнула для себе саме у поданні інформації та методів проведення тренінгу, — сказала Varosh Любов Керецман. — Дуже вдячна Галині Ярцевій за пропозицію, вибір і довіру, а також за приємну компанію Златі Мікрюковій. Знаючи зсередини працю і “болі” ужгородських волонтерів надзвичайно цікаво було поспілкуватись з волонтерами з інших регіонів України, а представників було аж 14 з 7 областей. Таке спілкування надихає і дає впевненість у завтрішньому дні, у нашій Перемозі!

Зі слів Галини Ярцевої, зараз волонтери на етапі заповнення бюджетної заявки:

— Дуже розраховуємо, що нашу заявку затвердять і дівчата-фасилітаторки зможуть приступити до виконання гранту, а саме спільного, командного випікання хліба разом з людьми, які знайшли прихисток на Закарпатті.

Тренінг проводив керівник проєкту Руслан Краплич (Академія Фандрейзингу Руслана Краплича) із Благодійний фонд «Фундація імені князів Острозьких» за підтримки Global Fund for Community Foundations.

Varosh

Фото зі сорінки Академія Фандрейзингу Руслана Краплича у Фейсбуці

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