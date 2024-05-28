Закарпаття опинилося серед двох областей України, де впродовж квітня ціни на оренду 1-кімнатного житла знизилися. На Закарпатті відсоток падіння вартості становить 10% (з 13123 грн до 11772 грн), у Херсонській області — 4% (з 2960 грн до 2831). Про це повідомили на порталі “Скільки-скільки”.

Найбільше за цей період ціни зросли в Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Запорізьких областях.

— Ціни на оренду, дійсно, почали падати десь із другої половини весни, — сказала Varosh рієлторка, засновниця агенції нерухомості “Твоє” Катерина Осадча. — Зумовлено це тим, що більшість людей, які приїхали до нас, рятуючись від війни, познайомились із краєм і містом і почали купувати житло. Відтак, упав попит на оренду і власники почали знижувати ціни.

Зі слів рієлторки, оренда 1-кімнатної квартири на вторинному ринку ще в лютому цього року становила 15-17 тисяч гривень, а зараз — 10-12 тисяч гривень. В новобудовах оренда 1-кімнатної квартири взимку була 550-600 доларів, а тепер — в середньому 400-450 доларів.

Торік, за даними сервісу оренди житла LUN, найдорожчими містами за вартістю місячної оренди однокімнатної квартири був Львів (16 тис. грн), Ужгород (15,1 тис. грн) та Київ (13 тис. грн).

Нагадаємо, на початку квітня український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року. Згідно з його даними, Закарпатті було на другому місці по вартості за м² у новобудовах після Києва.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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