Chysto.de: Господарський Суд розірвав договір на право користуватися лісами поблизу Закарпатського Моря

Господарський Суд Закарпатської області своїм рішенням від 16.08.2023 року розірвав договір на право довгострокового тимчасового користування лісами між ДП Хустське ЛДГ та тимчасовим лісокористувачем ГО «Життя дерев». Справа перебувала в судовому розгляді рік, — написали волонтери ГО “Chysto.de” на своїйй сторінці.

Вільшанське водосховище: подали позов про розірвання договору оренди з ГО забудовника

Нагадаємо, перевірку діяльності провели на звернення голови ГО “Chysto.de” Лєни Жук про те, що ГО та ТОВ “Життя дерев”, отримавши дозвіл на довгострокове використання земель біля Вільшанського водосховища “заподіюють шкоду лісовим ділянкам і навколишньому середовищу”. Перевірка цієї інформації підтвердила, що умови договору порушуються і “Хустське ЛДГ” подало позов до суду.

“Віримо, що позитивне рішення суду — це ще один крок до підвищення рівня екологічної свідомості, приклад відповідального ставлення кожної і кожного до земельних, лісових ресурсів, відновлення і захисту природи та довкілля в цілому”, — написали волонтери.

Varosh,

Фото “Чисто.де”

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