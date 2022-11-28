Вільшанське водосховище: подали позов про розірвання договору оренди з ГО забудовника

З позовом до суду про розірвання договору на право довгострокового тимчасового користування лісами біля Вільшанського водосховища ГО «Життя дерев» звернулося “Хустське ЛДГ”. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Перевірку діяльності провели на звернення голови ГО “Chysto.de” Лєни Жук про те, що ГО та ТОВ “Життя дерев”, отримавши дозвіл на довгострокове використання земель біля Вільшанського водосховища “заподіюють шкоду лісовим ділянкам і навколишньому середовищу”. Перевірка цієї інформації підтвердила, що умови договору порушуються і “Хустське ЛДГ” подало позов до суду.

— Це подали позов про розірвання договору тільки з ГО, — прокоментувала Varosh Лєна Жук. — в діяльності ТОВ “Життя дерев”, яке буде будувати табір, вони, наче, ніяких порушень не знайшли. Але ми продовжуємо працювати, об відкрити їм очі. Це ще не кінець історії.

Нагадаємо, територію Вільшанського водосховища, яким 2 роки опікуються волонтери та екоактивісти ГО “Chysto.de” передали у “тимчасове довгострокове користування терміном на 15 років” для побудови сезонного табору для відновлення дітей із зони бойових дій. На цій території екоактивісти з усієї України щомісяця проводили прибирання території водосховища, а команда “Chysto.de” та правозахисники готували документи про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі “Закарпатського моря”.

Varosh

Фото “Чисто.де”

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