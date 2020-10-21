Чому системи вентиляції відіграють важливу роль в час COVID-19. Розповідає експерт Олександр Ціва

Хоч надворі вже осінь, епідемія коронавірусу COVID19 не йде на спад. Навпаки, кількість випадків збільшується з кожним днем. Важливою деталлю в захисті та профілактиці захворювання є провітрювання або примусова вентиляція в приміщеннях. Але навіть щодо цього питання точаться суперечки; як правильно обрати, а чи справді є ефект, який тип вентиляції потрібний. Про все це розповідає технічний експерт та співвласник «Ліка Комфорт» – Олександр Ціва, який вже 16 років працює в цій сфері та має великий досвід у практичній роботі.

– Якщо говорити коротко, то принцип дії вентиляції доволі простий. Повітря можна підігріти, охолодити, знезаразити та очистити від частинок пилу завдяки фільтрам. Потрібно подати в приміщення свіже повітря і таку ж кількість відпрацьованого повітря видалити назовні. Тобто це ще один метод захисту від вірусів та бактерій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Вперше цей ефект дослідили в США. У 70-х роках минулого століття був один доволі показовий випадок. На борту літака, що здійснював трансатлантичний політ виявився пасажир хворий на грип. За збігом обставин система вентиляції не працювала і одного польоту виявилось достатньо, щоб 75% пасажирів захворіло. Основною причиною була відсутність свіжого повітря. Саме з цього часу й проводяться дослідження. За якісної вентиляції створюється здоровий мікроклімат, який попереджає зараження та передавання захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом, – каже Олександр.

За словами експерта, справді за неправильного проектування і монтажу, використання або за повної відсутності вентиляції ймовірне зараження COVID-19 буде вищим. Для того, щоб система вентиляції «була на нашому боці» потрібно правильно, побудувати її, використовувати, застосовувати спеціальні знезаражувальні фільтри та вчасно проводити діагностику і обслуговування.

– Вимоги до кондиціонування у лікарнях набагато вищі, ніж у житлових будинках. Більшість лікарень багатопрофільні за своїм призначенням. Тобто в одному будинку розміщені різні відділення, які потребують індивідуального повітрообміну. Неправильно підібраний тип вентиляції та повітрообміну стають причиною поширення інфекцій та розстерилізації палат. Природне провітрювання теж не забезпечує достатньої чистоти повітря, тому кожне відділення лікарні повинно бути обладнане вентиляційною системою. Для операційних блоків, рентген-відділень, реанімаційних відділень, пологових та післяпологових палат необхідно використовувати системи індивідуальної механічної вентиляції з антибактеріальною фільтрацією, нагріванням, охолодженням та контролем якості повітря. В терапевтичних відділеннях організовується загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, – розповідає Олександр Ціва.

За його словами інфекційні відділення потрібно обладнувати спеціальним типом вентиляції. З відділення повітря потрібно виводити безпосередньо назовні за допомогою системи повітропроводів, оминаючи коридори, інші палати та приміщення лікарні. Важливим моментом є очищення і витяжного повітря, і припливного. Обов’язковим є постійний контроль забрудненості фільтрів та їх заміна.

– Є декілька типів фільтрів: фільтри грубого очищення та фільтри тонкого очищення, бактерицидні. Фільтри грубого очищення є у всіх кондиціонерах чи сиcтемах вентиляції. Основна їхня функція – захист від частинок пилу, шерсті тварин, тополиного пуху. Ці фільтри з легкістю очищаються за допомогою пилососа або теплої води. Фільтри тонкого очищення застосовуються саме для очищення повітря. Вони створюють сприятливий мікроклімат, знищують неприємні запахи, віруси, бактерії. Це вугільні та бактерицидні фільтри, які застосовують у хірургічних відділеннях; плазмові фільтри, які використовуються в домашніх умовах для людей з алергією; НЕРА фільтр; іонізатори; ультрафіолетові фільтри, – діляться в Ліка Комфорт.

Усі вентиляційні системи повинні відповідати низці вимог, а саме: високий клас енергозбереження, очищення повітря, підтримка температурного режиму, вологості та швидкості руху повітря, бути простим у використанні, видаляти неприємні запахи та бути стійким до дії дезінфекційних та інших медичних препаратів.

– Наша компанія займається встановленням та технічним забезпеченням всіх типів систем кондиціонування, вентиляції та опалення. Тому ми завжди радо допоможемо з вибором типу системи вентиляції для дому, офісу, спеціалізованих закладів згідно вимог та побажань клієнта, – каже Олександр.

Контакти:

м. Мукачево,

вул. Духновича 73

https://lika.net.ua

тел: +380-66-992-91-11

+380-68-992-91-11

Партнерська публікація