Через садівництво дітей в Ужгороді навчають основам бізнесу

Учні ліцею ім.Августина Волошина вже місяць вирощують мікрозелень та продають у ресторани міста, навчаючись таким чином основам садівництва та бізнесу. Роблять це в рамках всеукраїнського освітньо-соціального проєкту “Розумний горОд. Мікрозелень”, який впроваджує агрокомпанія “Continental Farmers Group” уже 5 років.

Як розповів Varosh координатор проєкту Роман Комінярський, спочатку проєкт зосереджувався на вирощуванні в селах лікарських трав із залученням до основ садівництва школярів. Суть проєкту полягає саме в залученні школярів. З початком війни лікарські трави відійшли на дальній план і в компанії вирішили не переривати проєкт і зосередилися на вирощуванні овочів з подальшим переробленням їх на сухі суміші для борщу. Їх відсилають воїнам на фронт.

— Міська версія проєкту — вирощування дітьми мікрозелені, — пояснив Роман. — В місті не дуже часто є грядки, тому ми вирощуємо мікрозелень за способом гідропоніки: діти висівають насіння в спеціальні субстрати, виставляють на стелаж, де працює автоматизований полив. Ми сприймаємо цей проєкт як бізнес-конструктор: діти беруть у ньому участь, щоб навчитися азів бізнесу.

Вирощену мікрозелень діти продають у ресторани, і частину отриманих коштів спрямовують на благодійність, на допомогу ЗСУ. Загалом у проєкті “Розумний город. Мікрозелень” бере участь 10 шкіл по всій Україні, від Ужгорода до Кривого Рогу. Також на Закарпатті проєкт реалізовують у селі Тур’ї Ремети, де діти місцевої школи на відкритому ґрунті вирощують овочі, які після збору врожаю працівники агрокомпанії “Континенталь” передають партнерам проєкту, які переробляють їх на сухі суміші для борщу.

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— Ми навчаємо дітей вирощувати овочі чи мікрозелень, тобто навчаємо аграрній справі. Частину отриманих коштів вони передають на благодійність, частина повертається назад у собівартість, тому що як мінімум потрібно насіння купити і частину коштів, як заохочення, залишають собі. Специфіка в тому, що діти мають зустрітися з кожним етапом виробництва і реалізації, — пояснив Роман Комінярський.

Не 10%, а 30%

Ліцей в Ужгороді зараз перебуває на етапі місячної адаптації. Компанія “Континенталь” працює здебільшого з середніми школярами, щоб у них уже була вироблена відповідальність за свої слова і дії і в ліцеї до проєкту наразі долучилися п’ятеро 8-класників.

— У нас дуже гарно пішов цей проєкт, ми навіть здивували результатами пана Романа, тому що в деяких моментах ми діями не за їхніми рекомендаціями, а за нашим досвідом, — пояснив Varosh директор ліцею Сергій Роман. — Ми плануємо так, що ці п’ятеро учнів, навчившись, згодом будуть вчити інших, уже більшу групу. І діти дуже сильно загорілися цим, тому що хочуть заробити чимбільше грошей для ЗСУ. Хочуть передавати на потреби воїнів не 10%, а 30.

Сергій Роман розповів, що і в плані реалізації проблем не виникає: найбільшими споживачами мікрозелені є батьки, їдальня ліцею, а також ті батьки, які працюють у закладах громадського харчування. Крім того, вже з цього тижня діти разом із директором ходили по деяких закладах громадського харчування і пропонували нашу продукцію.

Приміщення для проєкту ліцей наразі відвів невелику, мають одну полицю, але, зі слів директора, вони вже придбали другу полицю за зароблені дітьми кошти. Так у нас не буде затримки у вирощенні мікрозелені, — пояснив Сергій Роман.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Романом Комінярським

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