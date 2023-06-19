“Гуцульський борщ для ЗСУ” готують на Рахівщині

Громадський волонтерський проєкт “Гуцульський борщ для ЗСУ” захоплює дедалі більше учасників на Закарпатті. Готову суху борщову суміш вже більше року виготовляють на Рахівщині, до ініціативи долучилися і працівниці Карпатського біосферного заповідника.

“Команда нараховує понад 50 осіб, серед них переважно жінки. Місцеві підприємці також надають величезну допомогу – продуктами, коштами, доставкою”, — йдеться в дописі.

— Все починалося з одного вакууматора, десь у квітні минулого року, знайомі з Чехії закупили нам ще кілька і так нам стало легше працювати, — розповіла Varosh Оксана Куранян, працівниця Карпатського біосферного заповідника. — Відтоді процес пішов активно: сушимо, вакуумуємо, відправляємо.

Почала робити сухі борщі Наталя Шітив з Ясіня, жінки поділилися продуктами, приготували і спробували запарити готову суміш, скуштували і відтак почали готувати суміш для хлопців на фронті. Спочатку купували продукти за власний кошт, далі вже поступово з’явилися донати, до справи долучаються підприємці.

— Проводили ми акції по школах сільських Рахівського району, “Принеси продукт для борща — зігрій воїна”, — розповіла жінка. — Це нам дуже допомогло в роботі. Зараз у нас проблема з капустою, бо молода дорога, а старої вже нема.

“Гуцульський борщ для ЗСУ” готують у пакетах, розрахованих на 4 осіб, на 8 та на 12. Зі слів Оксани Куранян, борщ пакують у два пакети — пакет із борщовою сумішшю і пакет з буряком, картоплею та м’ясом. До кожного сформованого комплекту додається ще окремо томатна паста.

— Спочатку запарюється суміш, а потім до неї додається бурячок, морква, картопля, м’ясо і спеції, — пояснила вона. — Але за відгуками вже знаємо, що найбільш “ходовий” варіант — на 4 порції. Ми інколи пакуємо і двічі на тиждень, стараємося, щоб завжди були в запасі в нас готові набори, які швидко можна завантажити і відіслати. Буває. що й через інтернет звертаються і просять ящик борщу. В основному надсилаємо 101-й, 128-й, але не відмовляємо нікому.

До команди постійно долучаються нові й нові люди: діти й дорослі, місцеві мешканці та переселенці.

Varosh,

Фото зі сторінки Оксани Куранян та Карпатського біосферного заповідника у Фейсбуці

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