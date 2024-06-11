В Ужгороді, в мікрорайонах Радванки, промислової зони та вулиці Карпатської України разом з прилеглими вулицями воду сьогодні, тимчасово, даватимуть по графіку. Усе через те, що у ніч на 11 червня на Березнянщині випала понаднормова кількість опадів, яка спричинила селі та різке підвищення мутності води в дериваційному каналі річки Уж.

— Це вперше в історії нашого Водоканалу таке трапилось, — сказав у коментарі Varosh директор “Водоканалу Ужгород” Станіслав Карташов. — Малий Березний, Великий Березний — там дуже великі опади. Через це мутність сягає 4000 мг/дм3, а водоочисні споруди поверхневого водозабору розраховані на очистку води мутністю до 2000 мг/дм3. Тому ми змушені були тимчасово перейти на зменшення об’єму подачі води із поверхневого водозабору, з якого отримує воду правобережна частина міста та частково промислова зона.

Нові каналізаційні очисні споруди в Ужгороді можуть почати будувати вже навесні 2025

Наразі, кажуть у міськраді, подача води в цих районах тимчасово буде здійснюватися за графіком: 06:00 – 8:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00. На правобережній частині подача води тимчасово здійснюватиметься із пониженим тиском.

Зі слів Станіслава Карташова, наразі мутність трохи зменшилась і, ймовірно, вже завтра чиста вода в цих районах Ужгорода знову тектиме постійно.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.