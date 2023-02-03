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Новини

Часткову компенсацію за придбані генератори отримає 51 підприємець на Закарпатті

3 Лютого 2023 117

7,4 млн грн компенсації за придбані альтернативні джерела електроенергії невдовзі отримає 51 закарпатський підприємець у межах програми «Energy help». Це результати лише за місяць з моменту запуску ініціативи, сказав Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА.

Він розповів, що з початку року, щойно почала діяти програма, заявки надсилали з усіх куточків області, найбільше погоджених — з Ужгородського (28) та Мукачівського (15) районів. На початку лютого комісія погодила ще 11 заявок на часткове відшкодування майже 1,8 млн грн, а засідання з відбору проводять щотижня.

Підприємцям на Закарпатті компенсують вартість генераторів та зарядних станцій

Нагадаємо, програма передбачає компенсацію суб’єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії за власні або кредитні кошти. Зі слів голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, компенсація за придбані альтернативні джерела генерації енергії не може перевищувати: 30% вартості таких засобів; суми сплачених ПДФО за 2022 рік або суми єдиного податку (самозайнятими особами) та 300 тис. грн.

Зареєструватися для участі у проєкті можна в спеціально створеному додатку «Допомога Закарпаття».

Посилання для подачі заявки: https://bit.ly/3iaeHTu.

Varosh

Фото: Pro Zahid

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