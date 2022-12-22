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Підприємцям на Закарпатті компенсують вартість генераторів та зарядних станцій

22 Грудня 2022 38

На Закарпатті в межах ініціативи “Energy Help” підприємцям компенсують вартість генераторів та зарядних станцій, повідомив голова ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні, 22 грудня, понад 300 підприємців краю зібралися на зустріч з керівництвом області.

Програма “Energy Help” передбачає компенсацію суб’єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії за власні або кредитні кошти.

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“75% податкових надходжень у регіоні становить ПДФО, тож ми вирішили підтримати бізнес з обласного бюджету та бюджетів тергромад, — каже Микита. — Компенсація за придбані альтернативні джерела генерації енергії не може перевищувати: 30% вартості таких засобів; суми сплачених ПДФО за 2022 рік або суми єдиного податку (самозайнятими особами); 300 тис. грн.”

У межах програми бізнес сам вирішить, що для нього краще: бензинові/дизельні генератори; акумулятори/зарядні станції; акумулятори/зарядні станції + сонячні панелі; інші види генерації електроенергії.

Програма почне діяти з 1 січня 2023 року. Зареєструватися для участі у проєкті можна в спеціально створеному додатку «Допомога Закарпаття».

Varosh

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці

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