Підприємцям на Закарпатті компенсують вартість генераторів та зарядних станцій

На Закарпатті в межах ініціативи “Energy Help” підприємцям компенсують вартість генераторів та зарядних станцій, повідомив голова ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні, 22 грудня, понад 300 підприємців краю зібралися на зустріч з керівництвом області.
Програма “Energy Help” передбачає компенсацію суб’єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії за власні або кредитні кошти.
“75% податкових надходжень у регіоні становить ПДФО, тож ми вирішили підтримати бізнес з обласного бюджету та бюджетів тергромад, — каже Микита. — Компенсація за придбані альтернативні джерела генерації енергії не може перевищувати: 30% вартості таких засобів; суми сплачених ПДФО за 2022 рік або суми єдиного податку (самозайнятими особами); 300 тис. грн.”
Програма почне діяти з 1 січня 2023 року. Зареєструватися для участі у проєкті можна в спеціально створеному додатку «Допомога Закарпаття».
Varosh
Фото зі сторінки Закарпатської ОВА у Фейсбуці
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