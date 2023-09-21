Місця для парклетів в Ужгороді обирала спеціальна робоча група, – коментар Ужгородської міської ради

Парклети, встановлені на вулицях Ужгорода, перебуватимуть на балансі Ужгородської міської ради. Про це Varosh розповіла Вікторія Тарахонич, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій. Ці парклети були встановлені у межах грантового проєкту SUMSITYNET. В рамках цього проєкту більше парклетів не передбачається.

— Парклети передадуть на баланс департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, — сказала вона. — У виборі місця розташування парклетів робоча група керувалася величиною потоків пішоходів, відсутністю доступних вуличних меблів у цих місцях, а також надання можливості для відпочинку та спілкування. Склад робочої групи — працівники міськради, представники ФОРЗИ, патрульної поліції тощо.

Додаткове відео спостереження за цими місцями не встановлюватимуть. Щодо зимового періоду, то чиновниця відповіла: парклети – це так звані вуличні меблі. Ніхто ж не забирає взимку із скверів, площ тощо лавиці чи клумби, тому взимку парклети теж залишатимуться на вулицях міста.

Нагадаємо, минулого тижня в Ужгороді на 4-х вулицях встановили парклети — багатофункціональні простори, з лавичками, столами та озелененням. Встановили ці вуличні меблі Ужгороська міська рада спільно з ГО “ФОРЗА”. Однак серед ужгородців піднялася хвиля обурення цими спорудами.

Varosh,

Фото: ГО “ФОРЗА”

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