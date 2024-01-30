Бабусі купують онукам книжки за кордон: акція “Дитячий письменник за прилавком” триває в Ужгороді

У межах акції діти вже зустрілися із двома письменницями – Маргаритою Меденці та Галиною Малик.

В Ужгороді 29 січня стартувала акція «Дитячий письменник за прилавком». Під час акції, що проходить у книгарні «Кобзар», із маленькими читачами впродовж 5 днів щодня зустрічається хтось із дитячих закарпатських письменників.

Акцію «Дитячий письменник за прилавком» в обласному центрі Закарпаття проводять другий рік поспіль, розповів у коментарі Varosh краєзнавець, один зі співорганізаторів акції Янош Мешко.

«Ідея виникла минулого року, приурочили акцію до дня народження відомого українського письменника Всеволода Нестайка, який відзначається 30 січня. У такий спосіб ми хочемо, щоб дитячі письменники могли познайомитися зі своїми маленькими читачами, а діти – дізналися більше про тих, хто пише для них книги», – розповів Янош Мешко.

Першою письменницею за прилавком, що зустрілася з дітьми 29 січня, стала письменниця, поетка та журналістка з Мукачева Маргарита Меденці.

Сьогодні, 30 січня, у «Кобзарі» відбулася друга зустріч, під час якої діти мали нагоду поспілкуватися з письменницею Галиною Малик.

«Галина Малик – одна із найвідоміших дитячих письменниць, єдина закарпатська дитяча письменниця, відзначена премією ім. Лесі Українки. Також сьогодні на захід завітав його ідейний натхненник: військовослужбовець, професор УжНУ Федір Шандор», – зауважив Янош Мешко.

На зустрічі, за його словами, приходять діти різного віку, переважно школярі. Так, сьогодні у книгарні з Галиною Малик спілкувалися учні двох класів ужгородської школи №3.

«Вчора приходили бабусі, які брали книжки для своїх онуків, які нині перебувають за кордоном. Казали, що відправлятимуть книги в Англію, Німеччину, Іспанію. І це дуже важливо, щоб діти могли читати там рідною мовою, відчувати зв’язок з Батьківщиною і не забувати про своє коріння», – розповів Янош Мешко.

Відповідно до плану зустрічей, 31 січня на маленьких читачів у книгарні чекатиме письменник, автор дитячого фентезі Іван Попович. 1 лютого у рамках акції відбудеться зустріч із письменником, казкарем Василем Шкірею. В останній день акції, 2 лютого на зустріч із дітьми у книгарню «Кобзар» завітає письменниця, одна з авторок підручника з української мови для шкіл із мовами національних меншин Юліана Сергійчук.

Varosh,

Фото Медіацентр УжНУ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.