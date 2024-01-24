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Акція “Дитячий письменник за прилавком” відбудеться в Ужгороді

24 Січня 2024 32

Щодня впродовж 5 днів у книгарні “Кобзар” в Ужгороді із маленькими читачами зустрічатиметься щоразу новий письменник чи письменниця.

Під час акції у відвідувачів буде нагода поспілкуватися з літераторами та отримати автографи від авторів.

У книгарні на читачів письменники чекатимуть щодня із 29 січня до 2 лютого о 14:00.

Розклад зустрічей:

29 січня – Маргарита Меденці

30 січня – Галина Малик

31 січня – Іван Попович

1 лютого – Іван Шкіря

2 лютого – Юліана Сергійчук.

Акція «Дитячий письменник за прилавком» проводиться в Ужгороді за аналогією за традиційною акцією «Письменник за прилавком», яка щорічно відбувається в обласному центрі у грудні.

Торік акцію «Дитячий письменник за прилавком» в Ужгороді провели до Дня дитячої книги в Україні.

З ініціативою встановити та щорічно відзначати День дитячої книги в Україні минулого року виступили українські письменники та видавці. Її також підтримало Міністерство культури та інформаційної політики.

День дитячої книги в Україні пропонували відзначати 30 січня, адже саме в цей день народився український письменник, класик сучасної дитячої літератури – Всеволод Нестайко.

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Розклад зустрічей в межах акції “Дитячий письменник за прилавком”

Varosh,

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# акція # письменник # прилавок

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