“Письменник за прилавком”: в Ужгороді стартує щорічна акція

Щорічна акція “Письменник за прилавком”, яка традиційно стартує 1 грудня уже понад 10 років у книгарні “Кобзар” в Ужгороді, сьогодні почнеться о 14.00. Вже третій рік поспіль її відкриє Андрій Любка. Щодні, крім вихідних, з читачами зустрічатимуться закарпатські письменники: вони торгуватимуть своїми книгами, роздаватимуть автографи та радитимуть читачам літературні новинки. Тож,

1 грудня – Андрій Любка

2 грудня – Іван Біланчук «Онок і оночани», «Історія Виноградова»

5 грудня – презентація книг видавництва «Шарк»

6 грудня – Ласло Зубанич «Нова книга про Другетів»

7 грудня – Людвіг Філіп «Цвинтарі Ужгорода»

8 грудня – Шандор Шрайнер «Органи Закарпаття»

9 грудня – Олеся Маркович

12 грудня – Таня Літераті

13 грудня – Олексій Корсун – Василь Міщанин

14 грудня – Олександр Цільо «історія Мукачева»

15 грудня – Олександр Гаврош

16 грудня – Володимир Фенич.

Акція триватиме до 16 грудня.

Varosh

Фото Укрінформ

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