“Письменник за прилавком”: в Ужгороді стартує щорічна акція

Щорічна акція “Письменник за прилавком”, яка традиційно стартує 1 грудня уже понад 10 років у книгарні “Кобзар” в Ужгороді, сьогодні почнеться о 14.00. Вже третій рік поспіль її відкриє Андрій Любка. Щодні, крім вихідних, з читачами зустрічатимуться закарпатські письменники: вони торгуватимуть своїми книгами, роздаватимуть автографи та радитимуть читачам літературні новинки. Тож,
1 грудня – Андрій Любка
2 грудня – Іван Біланчук «Онок і оночани», «Історія Виноградова»
5 грудня – презентація книг видавництва «Шарк»
6 грудня – Ласло Зубанич «Нова книга про Другетів»
7 грудня – Людвіг Філіп «Цвинтарі Ужгорода»
8 грудня – Шандор Шрайнер «Органи Закарпаття»
9 грудня – Олеся Маркович
12 грудня – Таня Літераті
13 грудня – Олексій Корсун – Василь Міщанин
14 грудня – Олександр Цільо «історія Мукачева»
15 грудня – Олександр Гаврош
16 грудня – Володимир Фенич.
Акція триватиме до 16 грудня.
Varosh
Фото Укрінформ
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