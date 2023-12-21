9 кримінальних проваджень за жорстокість над тваринами зареєстровано на Закарпатті: історія викинутої з 4-го поверху Машки

Собака Машка, яку на початку жовтня викинув з четвертого поверху власник, нині завершує реабілітацію, бігає та стрибає.

2-го жовтня з четвертого поверху одного з будинків по вулиці Станційній викинули собаку. Очевидицею цього стала мешканка будинку, яка впізнала у тварині, що в шоковому стані лежала під вікнами, сусідського пса. Вона ж і викликала на місце події поліцію.

Як розповіла Varosh керівниця комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Ірина Азізян, куди доправили травмованого собаку, після падіння з 4 поверху тварина вижила не інакше, як дивом.

«Після того, як на місце події прибула поліція, собаку передали нам для подальшого лікування і реабілітації. Тварину викинув її власник, як нам повідомили у поліції, він цього й не заперечував. Після ветеринарного обстеження було встановлено, що у собаки були зламані лапа і кульшовий суглоб», – розповіла Ірина Азізян.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в Ужгородському райвідділі поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Як повідомили Varosh в поліції у відповіді на інформаційний запит, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. На запитання видання, чи була проведена розмова з чоловіком, який викинув тварину з 4 поверху, у поліції не відповіли.

За словами Ірини Азізян, наразі собака Машка вже пройшла реабілітацію і найближчим часом її заберуть на територію комунального підприємства «Центр поводження з тваринами». Весь цей час вона перебувала у ветеринарній клініці під наглядом лікарів.

«Всі висновки ветеринарів, супровідні документи ми передали поліції на їхній запит, щоб долучити до справи», – сказала Ірина Азізян.

9 кримінальних проваджень за жорстокість з тваринами зареєстровано з початку року на Закарпатті

Загалом впродовж року на Закарпатті було зареєстровано 9 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з тваринами, розповіли у коментарі Varosh у прокуратурі Закарпатської області. Із них: по три в Ужгороді та Мукачеві, два – у Тячеві та одне – у Хусті. Переважно ці повідомлення стосуються жорстокого поводження з котами/кішками або собаками, уточнили у прокуратурі.

З усіх проваджень цього року судовий вирок був винесений поки лише в 1 випадку. Чоловіку, який у с. Лази Мукачівського району кількома пострілами із мисливської рушниці вбив сусідського лабрадора, Воловецький райсуд присудив 3 роки ув’язнення з іспитовим строком на 1 рік.

«У засіданні потерпіла, власниця собаки підтвердила, що чоловік відшкодував їй шкоду та претензій до нього вона не має. Сам закарпатець розкаявся у скоєному та визнав вину. Протягом року він повинен періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи», – повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Яка покарання передбачено Кримінальним кодексом України за жорстоке поводження з тваринами

Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, в тому числі безпритульними чи дикими, настає, якщо через жорстоке поводження тварина була вбита або покалічена. Злочином вважається також порушення правил транспортування тварин, внаслідок якого тварина загинула або була покалічена; нацьковування тварин одна на одну; пропаганда і публічні заклики до вчинення жорстоких дій щодо тварин. Відповідно до ст. 299 ККУ, за такі злочини передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 або позбавлення волі від 2 до 8 років, залежно від тяжкості злочину.

Varosh,

Фото КП “Центр поводження з тваринами” Ужгородської міської ради

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