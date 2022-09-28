88% опитаних ВПО на Закарпатті готові починати працювати протягом двох тижнів, якщо знайдеться робота, що їх влаштує — результати дослідження

В Ужгороді презентували результати дослідження щодо можливостей працевлаштування внутрішніх переселенців. Дослідження було виконано в рамках проєкту ГО “Центр зайнятості вільних людей” (ЦЗВЛ) “Розширення можливостей працевлаштування для ВПО (внутрішньо переміщені особи) у Закарпатській та Львівській областях”.

— Дослідження проводили, щоб вивчити потреби та труднощі переміщених осіб, проаналізувати ринок праці, щоб надалі органи державної влади, громадський сектор та бізнес могли формувати та пропонувати внутрішньо переміщеним особам такі послуги, які найбільше відповідатимуть їхнім потребам”, — розповіла Тетяна Бутурлакіна, регіональна менеджерка проєкту “Розширення можливостей працевлаштування для ВПО у Закарпатській області” ГО ЦЗВЛ.

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Згідно з дослідженням, станом на 04.07.2022 року, в Закарпатській області на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває 155,5 тис. особи. Найбільша кількість ВПО, які зараз проживають на Закарпатті, переїхали із трьох східних областей: Харківської (майже 29%); Донецької (приблизно 26%) та Луганської (близько 11%). Найбільше людей оселилися в Ужгородському та Мукачівському районах (трохи більше 40 тис в кожному). Найменше офіційно зареєстрованих ВПО зафіксовано в Рахівському та Тячівському районах (трохи більше 10 тис та майже 15 тис відповідно).

Близько 70% ВПО – це люди із середньою спеціальною (34%) або вищою освітою (34%). Ще 8% – це респонденти, які мають незакінчену вищу освіту. За підрахунками Міжнародної організації праці (МОП) з початком війни в Україні було втрачено майже 4,8 млн робочих місць.

У Закарпатській області працевлаштування передусім відбувалося у переробній промисловості (27%) та торгівлі й ремонті (20%). Ще 9% безробітних знайшли роботу в галузі державного управління та оборони, 7% – в галузі освіти, по 6% – у сільському господарстві та охороні здоров’я. Перераховані сфери належать до 6 з найбільшою кількістю зареєстрованих у ДСЗ безробітних.

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В Ужгороді сферами з найвищою конкуренцією були: юриспруденція; ЗМІ, видавництво, поліграфія; IT, комп’ютери, інтернет; маркетинг, реклама, PR; топ-менеджмент; управління персоналом. Натомість найнижча конкуренція спостерігається в таких сферах: готельно-ресторанний бізнес, туризм; сфера обслуговування; нерухомість; страхування; телекомунікації і зв’язок; краса, фітнес, спорт; транспорт, автобізнес; роздрібна торгівля; робочі спеціальності, виробництво; медицина; логістика; фінанси.

Майже три чверті (73%) учасників дослідження розглядають для себе роботу по найму. В індивідуальній трудовій діяльності зацікавлений 21% опитаних ВПО, а у започаткуванні власного бізнесу з наймом працівників – 10%. В даному випадку респонденти могли обрати декілька варіантів зайнятості.

Серед труднощів, які найчастіше називали ВПО, під час пошуку роботи були нестача вакансій для спеціальності, рівня освіти, кваліфікації респондента (37%); роботодавці не бажали наймати ВПО (32%) та випадки, коли доступні вакансії пропонували занадто низький рівень оплати (29%).

Кроки, які пропонують зробити експерти для вирішення проблем ВПО:

1) Полегшення психологічного стресу (близько 26% внутрішньо переміщених людей мають високий рівень психологічного дистресу. Навіть якщо рахувати тільки офіційно зареєстрованих ВПО, то приблизно 104 тисячі осіб-ВПО в Закарпатській та Львівській областях мають потребу у психологічній допомозі).

2) Надання чітких алгоритмів для пошуку роботи.

3) Створення системи менторства, наприклад, з боку HR-спеціалістів.

4) Допомога у догляді за дітьми, або іншими членами родини.

З повним текстом дослідження ви можете ознайомитися за лінком.

Varosh

Фото: “Центру зайнятості вільних людей”

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