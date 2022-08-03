Закарпатська IT-компанія PettersonApps запустила благодійний освітній проєкт “Safe Mode”

Ініціатива націлена на допомогу людям, які через війну або інші життєві труднощі втратили роботу й опинилися перед рішенням змінити професію.

Проєкт “Safe Mode” полягає у фінансуванні навчання на курсі з Front-end розробки. За 4 місяці учасники опанують ази створення та верстки сайтів. Організатори кажуть, за умови старанного виконання всіх завдань

та успішного проходження курсу, випускники зможуть претендувати на стажування, і в подальшому на працевлаштування в ІТ-компанії PettersonApps.

— Останні 2 роки, життя дає нам чітко зрозуміти, що в будь-який момент все може полетіти шкереберть, і єдине, що завжди буде з нами – це здобуті знання та навички. Війна в країні показала, що ІТ — це саме та галузь, яка дає стабільність та можливість для безперервного розвитку, – коментує проджект-менеджерка компанії, Софія Мартинюк.

За першу добу після старту реєстрації, понад 2500 людей із різних областей України подали заявки на участь в проєкті. Команда зазначає, що благодійна ініціатива, в першу чергу, націлена на людей, які через війну або інші життєві труднощі втратили роботу й опинилися перед рішенням змінити професію на користь ІТ.

Серед всіх охочих менеджери надаватимуть перевагу людям, які не мають жодного досвіду в ІТ (профільна технічна освіта, курси), володіють англійською на середньому рівні та проживають на території Закарпатської, Львівської чи Івано-Франківської областей (тимчасово або постійно).

Подати заявку на участь в проєкті можна до 24 серпня включно. Більше інформації на сайті: https://safemode.pettersonapps.com/

Varosh

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