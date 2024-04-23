800 мішків сміття зібрали з гірського потічка учасники екотолоки у Щербовці на Закарпатті

Екологічна акція «Не кидай сміття у потік» відбулася у гірському селі Щербовець минулих вихідних. Захід організувала організація Save Пікуй, участь у ній взяло близько пів сотні людей.

Як розповіла у коментарі Varosh голова організації Save Пікуй Наталя Вишневська, у підсумку дводенної толоки волонтери зібрали з гірського потічка, що протікає повз село, 800 мішків сміття – загалом близько 7 тонн відходів.

«Ми розділили роботу між собою: визначили 4 ділянки вздовж потічка, на кожній з яких працювала окрема група людей. Вражає, що в глухому непроїзному селі на дві сотні людей невеличкий потічок виявився настілки захаращеним: лише з однієї ділянки зібрали 80 мішків сміття», – розповіла Наталія Вишневська.

Такий стан справ жінка пояснює відсутністю налагодженого процесу прийому й вивозу сміття з села. Так, за останні 2 роки у громаді вдалося організувати лише прийом від населення вторсировини. Двічі на місяць сюди приїздить приватний підприємець із Мукачева Дмитро Герць, якому люди можуть здати на переробку пляшки, жерстяні банки та скло. З іншим неконвенційним сміттям люди дають собі раду кожен, як уміє – хтось спалює на городі, хтось закопує в землю, хтось виносить чи вивозить деінде.

Над розчисткою гірського потічка, за словами Наталії Вишневської, працювали як місцеві мешканці, так і гості з області. Так, до заходу, зокрема, долучилися угорські скаути та волонтери з Мукачева, лісники Пашківецького лісництва, працівники рятувальної служби Жденієва та Нижніх Воріт. Окремо Наталія Вишневська відзначила, що до толоки активно долучалися місцеві діти.

За її словами, основне забруднення з потічка за 2 дні вдалося ліквідувати: «Потічок уже не впізнати!».

Восени в організації планують за необхідності провести повторну, так би мовити «профілактичну» акцію з прибирання водойми.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Save Пікуй у Фейсбуці

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