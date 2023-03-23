Відеопроєкт до дня народження Ліни Костенко за участі 8-річної ужгородки побачив світ

Відеопроєкт “Ліна Костенко: відповідь кожному” до дня народження поетеси зняли відеограф та кліпмейкер Олександр Кулик та сценаристка Наталія Радченко. У ньому 8-річна ужгородка Кіра Касинець читає вірші Ліни Костенко разом з українськими зірками: Адою Роговцевою, Ніною Матвієнко, мамою Андрія Скрябіна Ольгою Кузьменко, підприємицею-ювеліркою Валерією Гуземою, Тарасом Тополею, Джамалою, Дмитром Монатіком, Олександром Усиком та подружжям Божиків: Олександром та Юлією.

— Цей проєкт ми знімали майже 2 роки, — розповіла Varosh сценаристка, співавторка проєкту Наталя Радченко. — Хотіли до дня народження Ліни Костенко відзняти щось красиве. Почали ще до війни, але дуже довго затверджували саму ідею. Ми з Кірою знайомі давно, ще з тих пір, як їй було 5 рочків: ми знімали відео, де вона читає різні вірші. Вірші їй ще з пелюшок читала мама і вона їх дуже добре запам’ятовувала. Ліну Костенко Кіра обожнює, це її улюблена поетеса.

Поки затверджували проєкт з поезією Ліни Костенко, почалась війна, і, за словами Наталі Радченко, вони вже думали його закрити. Та тут Міністерство молоді та спорту затвердило його і команда почала узгоджувати учасників.

— Ми довго шукали продакш і так познайомилися з Сашком Куликом, — пригадує Наталя. — Він побачив сценарій і загорівся ним. Знімали ми шматочками, потім почалася війна і у нас усіх був шок. У нас уже були записані уривки з Адою Роговцевою і мамою Кузьми Скрябіна і була вже домовлена зйомка з Валерією Гуземою. Ми зрозуміли, що наш первісний сценарій не годиться. Почали підлаштовувати його під реалії війни: поміняли вірші, взяли її “Мій перший вірш, написаний в окопі” і так продовжили працювати. Це був довгий проєкт, який розтягнувся ще на рік…

Проєкт виявився повністю соціальним: абсолютно всі герої, почувши про проєкт з поезією Ліни Костенко, одразу ж погоджувалися на участь, про гроші ніхто навіть не згадував. Наталя Радченко розповіла: відразу питали, який вірш вивчити, підлаштовували свій графік і йшли нам назустріч. Уривки віршів вибирали спільно з Олександром Куликом.

— Кіра дивовижна! Вона зовсім не хвилювалася, спокійно читала разом із зірками вірші, а коли вони забувалися, то вона тихенько їм підказувала! Їй це дуже імпонувало — що вони не знали, а вона знала. З Олександром Усиком взагалі вони чудово поспівпрацювали, ми їхали до нього в Анталію знімати уривок. А Олександр Божик настільки надихнувся нашим проєктом, що написав цілий твір, хоча нам потрібен був зовсім невеликий уривок.

Готовий кліп виставили у вечірніх новинах на всіх каналах і показали в телемарафоні “Єдині новини”. Відео також є на сайті Міністерства молоді та спорту України, на ютуб-каналі Кіри Касинець та в соціальних мережах зірок. Його також надіслали родині Ліни Василівни, однак поки що відповіді не отримали.

Varosh

Фото Наталії Радченко

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