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Новини

75 мішків сміття зібрали волонтери з комунальниками на набережній в Ужгороді

22 Липня 2022 63

Три волонтерські команди ужгородців та переселенців та 4 працівників КШЕПу прибрали Ботанічну набережну від сміття. Пліч-о-пліч назбирали 75 мішків зі сміттям.

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— В кінці прибирання ми кожного нагородили грамотами, — розповів один з ініціаторів прибирання Олександр Секірін. — Подякували кожному учаснику. Працівники КШЕПу здивувалися, мовляв, це ж їхня робота, але все одно ми вдячні, Ужгород став чистішим.

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За словами чоловіка головним завданням прибирання було зарядити людей на прибирання, щоб кожна волонтерська громада зосередилась також і на прибиранні хоча б конкретної ділянки в місті.

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— В Харкові нас навчили доглядати за своїм містом, ми тільки зараз це усвідомлюємо, — розповів Олександр. — І хотілося передати це ужгородцям. Сподіваюся, в нас це вийшло. Тепер пишуть мені: “Ми знайшли ще одне місце для прибирання!”.

Varosh

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