Артпростір «Стрілка під Коштами» планують облаштувати в Ужгороді

На Ботанічній набережній, поруч із дитячою залізницею виконком міськради погодив розміщення артпростору «Стрілка під Коштами». Ініціюють створення простору вимушені переселенці з Харкова Сергій Пилюгін та Олександр Секірін.

За інформацією міськради, департаменту міської інфраструктури доручили провести організаційні роботи з урахуванням усіх саітарних вимог. “Водночас управлінню економічного розвитку міста доручили провести відбір суб’єктів господарювання з метою подальшої строкової платної передачі їм у користування громадського артпростору”, — кажуть у міській раді.

— Ми хотіли би створити там кілька локацій з анімацією для дітей, лаунж-зони, локації для фото- та художніх виставок, кілька фотозон, кінотеатр просто неба. Такий простір для культурного спілкування та відпочинку. Чекаємо ще, щоб нам погодили договір оренди, тоді перевеземо з Харкова все наше обладнання, — пояснив Олександр Секірін.

Сам Олександр — засновник All Stars Dc (Харків) – найбільшого танцювального центру країни. В Ужгород приїхав у березні і за той час уже провели в Ужгороді кілька розважальних та спортивних атракцій для дітей та молоді. Волонтери Allstars4Kharkiv в Ужгороді з початку березня відіслали понад 120 тонн допомоги на Харків, допомагають ужгородським центрам для переселенців.

Varosh

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