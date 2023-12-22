Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

7,6 млн грн на підтримку ЗСУ: в Ужгороді прийняли бюджет на 2024 рік

22 Грудня 2023 37

7 мільйонів 600 тисяч гривень – таке ресурсне забезпечення запланували депутати на черговій пленарній сесії міськради за Програмою підтримки військових частин ЗСУ,— повідомляють у міськраді. Зокрема 6,5 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади та 1,1 мільйони гривень – із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ця Програма передбачає надання посильної допомоги у матеріально-технічному забезпеченні військових, зокрема, придбання речового майна та спорядження; генераторів і приладів нічного бачення, павербанків, тепловізорів, дронів; інженерного, соціально-технічного та медичного майна; засобів зв’язку й оптичних приладів; засобів захисту; оргтехніки тощо.

502 тисячі гривень виділили із бюджету Ужгорода на допомогу на лікування 26 містянам за Програмою посилення соціального захисту громадян міста «Добра справа» на 2021–2023 роки.

Ще 1 мільйон 170 тисяч гривень із бюджету Ужгорода виділили на надання одноразової матеріальної допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань членам сімей загиблих/померлих Захисників України.

Budzhet

Бюджет на 2024 рік прийняли вУжгородській міській раді

У наступному році бюджет міста прогнозують у розмірі 2 мільярди 80,7 мільйонів гривень. На захищені статті видатків заплановано 1 мільярд 490 мільйонів 554,7 тисяч гривень, що складає 81,1% видатків загального фонду бюджету міста.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# бюджет # ужгород # Ужгородська міська рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Різдво на Закарпатті: афіша подій на вихідні

Легальність походження ялинок на ялинкових базарах перевіряють на Закарпатті

9 кримінальних проваджень за жорстокість над тваринами зареєстровано на Закарпатті: історія викинутої з 4-го поверху Машки

Інклюзивне кафе-магазин «Косиця» у Вільшанському будинку-інтернаті вже приймає відвідувачів