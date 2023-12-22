7,6 млн грн на підтримку ЗСУ: в Ужгороді прийняли бюджет на 2024 рік

7 мільйонів 600 тисяч гривень – таке ресурсне забезпечення запланували депутати на черговій пленарній сесії міськради за Програмою підтримки військових частин ЗСУ,— повідомляють у міськраді. Зокрема 6,5 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади та 1,1 мільйони гривень – із інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Ця Програма передбачає надання посильної допомоги у матеріально-технічному забезпеченні військових, зокрема, придбання речового майна та спорядження; генераторів і приладів нічного бачення, павербанків, тепловізорів, дронів; інженерного, соціально-технічного та медичного майна; засобів зв’язку й оптичних приладів; засобів захисту; оргтехніки тощо. 502 тисячі гривень виділили із бюджету Ужгорода на допомогу на лікування 26 містянам за Програмою посилення соціального захисту громадян міста «Добра справа» на 2021–2023 роки. Закарпатська обласна рада затвердила бюджет області на 2024 рік Ще 1 мільйон 170 тисяч гривень із бюджету Ужгорода виділили на надання одноразової матеріальної допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань членам сімей загиблих/померлих Захисників України.

У наступному році бюджет міста прогнозують у розмірі 2 мільярди 80,7 мільйонів гривень. На захищені статті видатків заплановано 1 мільярд 490 мільйонів 554,7 тисяч гривень, що складає 81,1% видатків загального фонду бюджету міста.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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