Закарпатська обласна рада затвердила бюджет області на 2024 рік

Закарпаття – з бюджетом на наступний рік.

Обласний бюджет Закарпатської області прийняли сьогодні депутати на засіданні сесії Закарпатської обласної ради.

За відповідне рішення проголосували 53 депутатів Закарпатської облради.

Як повідомив під час виступу на сесії в облраді директор департаменту фінансів Закарпатської ОВА Петро Лазар, надходження до обласного бюджету наступного року планують у сумі 2 млрд 100 млн грн. Стільки ж становитиме видаткова частина.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, своєю чергою, на своєму телеграм-каналі повідомив, що в обласному бюджеті на наступний рік 60% від наявного для розподілу ресурсу спрямують на ЗСУ, сектор безпеки й оборони та видатки, пов’язані з ліквідацією збройної агресії рф.

На ці потреби, за інформацією голови ОВА, буде скеровано понад 200 млн грн.

Varosh,

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