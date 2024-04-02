Аби загасити пожежу, залучили 125 людей, 17 одиниць техніки та 3 БПЛА для моніторингу ситуації.

Пожежа на території Лазещинського лісництва Ясінянського лісомисливського господарства, що на Рахівщини, сталася напередодні. Повідомлення про загорання до Служби порятунку надійшло о 14:58, повідомили у ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Спершу йшлося про загорання на території близько 3 га. Для боротьби зі стихією залучили закарпатських рятувальників, фахівців лісового господарства та івано-франківських вогнеборців. Усього на місці події спершу працювала 81 людина та 11 одиниць техніки. Для здійснення моніторингу використовували 2 безпілотних літальних апарати.

Станом на 18:50, коли пожежу вдалося локалізувати, площа загорання вже розширилася до 5 га.

Остаточно ліквідували пожежу о 20:50. Для ліквідації пожежі на той час залучили 125 чоловік та 17 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували вже 3 БПЛА.

Площа пожежі сягнула 6 га.

Як повідомляв Varosh, на Закарпатті цього року фіксують значне збільшення пожеж в екосистемах. У ГУ ДСНС пояснюють це тим, що закарпатці, прибираючи прибудинкові території та здійснюючи весняно-польові роботи, спалюють сміття та суху рослинність, що часто провокує пожежі в екосистемах.

У Закарпаській ОВА закликають краян відмовитися від прогулянок вздовж лісосмуг та дотримуватися заходів пожежної безпеки.

Штраф за спалювання сухої рослинності для громадян, відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, становить від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів, а це 3060-6120 грн. Окрім того, в разі, якщо пожежа призвела людських жертв, значних матеріальних збитків чи пожежу і лісах, за ст. 245 ККУ може наступати кримінальна відповідальність.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео: ГУ ДСНС у Закарпатській області

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram