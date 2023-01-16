5-річчя радіо “Єден”: про ефіри для однієї людини та плани на майбутнє

Некомерційне інтернет-радіо “Єден” — радіо для однієї людини — святкує своє 5-річчя. З цієї нагоди запросили виступити музичний гурт “Пиріг і Батіг” в одному із закладів Ужгорода.

Засновник радіо Олексій Уманський розповів Varosh, що 5-річчя проєкту говорить про те, що радіо радує слухачів, а отже і його і він може й далі розвивати радіо і знаходити в ньому якийсь сенс.

Олексій Уманський розповів про перші місяці роботи радіо “Єден”

За історію радіо пережило чимало проєктів, які тепер годі й згадати, за пультом та радійним мікрофоном були ужгородці і не тільки, всі, хто коли-небудь хотів випробувати себе в ролі ведучого. В ефірі співали, читали книги, спілкувалися, їздили на фестивалі та влаштовували концерти. Та кілька пам’ятних проєктів Олексій все ж пригадав:

— На другу річницю радіо ми запросили гурт “Хамерман знищує віруси”, це був перший концерт, на який ми робили передпродаж, аби бути впевненим, що ми потягнемо ту суму. Це був гурт, який виступав на українських фестивалях і концерт вийшов дуже розривним і потім самі музиканти згадували про нього. Ну і ще приємно, що нам вдалося видати вініл від Радіо “Єден”, який накладом у 100 штук надрукували за кордоном і розійшовся тут дуже швидко.

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Сьогодні Олексій Уманський продовжує виконувати функції багатьох людей, аби в ефірі не панувала тиша і аби студія і надалі розташовувалась у центрі міста.

— Зараз у всіх нас такий стан, що важко щось планувати чи про щось мріяти, але я б хотів розвинути наш проєкт бібліотеки радіо, — сказав Олексій. — Вона вже певною мірою функціонує, тому що я купую книги і всі, хто хочуть їх прочитати — заповнюють форму і беруть її. Дуже багато тепер книг на руках. Я б хотів, щоб це була окрема кімната, така читальня, де люди би приходили і у спокої читали книги.

Varosh

Фото: “Детектор медіа”

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