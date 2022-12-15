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Вініловий марафон на радіо “Єден” зібрав кошти на дрон та тепловізор для підрозділу ЗСУ

15 Грудня 2022 33

Вініловий марафон, який запустив на початку грудня засновник радіо “Єден” Олексій Уманський, зібрав 60 тисяч гривень. Збір проводили на дрон та тепловізор для підрозділу, де служить ужгородець Назар Панейко.

У марафоні, який тривав 10 годин, брали участь усі бажаючі, ді-джеї чи не ді-джеї.

— Кожен мав годину ефіру. За цей час можна поставити 8-12 платівок, — сказав Varosh Олексій Уманський. — Цих грошей на дрон та тепловізор, звісно, не вистачило, гроші додалися до загальної суми і ми його продовжуємо.

Для цього Олексій Уманський запустив проєкт “Кінокль” — це кінопокази, де глядачі матимуть змогу скушувати щось з того, що бачить у фільмі, який дивляться. У четвер, 15 грудня відбудеться перегляд фільму «Столітній старий, що вийшов у вікно і зник». Під час фільму глядачі зможуть спробувати суто шведські продукти: цукерки «Pollys», шоколадне молоко «Puko» та «Бренвін» – шведська горілка, зроблена на крохмалі. Всі ці продукти надіслав друг радіо зі Швеції Окє, який таким чином теж підтримав збір коштів.

— Гроші, які ми зможемо зібрати на “Кіноклі”, а це, думаю, десь тисячі 4, ми теж скеруємо на підрозділ Назара, — сказав Олексій.

Varosh

Фото радіо “Єден”

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