Освітній проєкт для керівників громадських та благодійних організацій стартував на Закарпатті

Освітній проєкт «Зміна дизайну мислення лідерів громадського сектору в умовах війни» для керівників громадських та благодійних організацій, що надають різнопланову допомогу ВПО відкрився сьогодні в Ужгороді. Проєкт складатиметься з 10 тренінгів на різну тематику та не є обмеженим виключно учасниками з обласного центру, пояснила Varosh кандидатка економічних наук, голова Ради з питань з питань внутрішньо переміщених осіб при Закарпатській ОВА Наталія Криворучко.

Вона стала лекторкою першого навчального модуля «Стратегія та місія роботи ГО: як визначити свій шлях у стратегічній перспективі».

— Особисто я залучена в проведення ще кількох тренінгів, зокрема на тему залучння ґрантових коштів у громадську організацію, — пояснила Наталія Криворучко. — Тому учасники проєкту навчаться стратегувати свою роботу та залучати кошти в свої організації. Це будуть абсолютно практичні тренінги, де люди навчаться принципам роботи в гроадських організаціях.

Між тренінгами передбачена перерва в близько 2-3 тижнів. На першому занятті були керівники 15 місцевих та релокованих організацій, які реалізовують власні проєкти з гуманітарної, психосоціальної, освітньої, юридичної та іншої підтримки вимушених переселенців у Закарпатті. У навчальному проєкті беруть участь ГО «Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”», «Велооб’єднання», «Агенція регіонального економічного розвитку Бойківщини», «РУХ 323», «Щасливі діти», «Карітас Закарпаття», «Творчі волонтери», «Волонтери Закарпаття», «Фундація розвитку Закарпаття», «Пласт – НСОУ», «Асоціація “Закарпаття без сиріт”», Кризовий медіацентр «Сіверський Донець» та благодійні фонди «Рука Ангела», «Благодійний Фонд “ЛАЙФ”», «Проєкт майбутнє».

Організували проведення проєкту Закарпатська ОВА, УжНУ, громадська асоціація «Університетський центр підтримки бізнесу „Про БОНО“» та Асоціація міст-побратимів «Uzhhorod-Corvallis».

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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