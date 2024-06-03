Екопікнік на березі Закарпатського Моря присвятять дослідництву

24-й екопікнік від CHYSTO.DE?!, який називатиметься “Розправ крила” — організатори запланували присвятити дослідництву. Проведуть екоініціативу 15-16 червня, щоб прибрати Берег Закарпатського Моря у Вільшанах та дослідити його флору та фауну, повідомили Varosh волонтери проєкту.

Представниця організації Катерина Сердечна розповіла: цього разу до прибиральчан доєднається Євген Довгалюк — засновник центру вивчення і збереження природи, культури і архітектури “Озеро Супій”, аби поділитися досвідом та надихнути на дослідження. А дві орнітологині в неділю удосвіта проведуть Берегом невеличкі групи прибиральчан, які вчитимуться розпізнавати пташок на вигляд та по співу.

Вільшанське водосховище: питання надання природоохоронного статусу розглядатимуть на найближчій сесії

— Ми мріємо ще більше закохати гостей заходу у природу та навчити досліджувати її. Тому запросили цього разу саме таких гостей. А спільно з орнітологинею Ганною Кузьо вже створюємо пам’ятку по птахоспогляданню для початківців. Цей спільний досвід допоможе краще дослідити птахів ландшафтного заказника та віримо — захистить цю особливу екосистему в майбутньому! — зазначають в “ЧИСТО.ДЕ”

Дослідницький екопікнік буде невеличким, бо потребує тиші та уваги, тому цього разу кількість бажаючих буде обмежено до 100 осіб. Реєстрація на екопікнік буде відкрита в соцмережі сьогодні, 3 червня, з 20.00.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримайте нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Chysto.de

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.