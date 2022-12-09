Вільшанське водосховище: питання надання природоохоронного статусу розглядатимуть на найближчій сесії

Рішення про надання Вільшанському водосховищу статусу ландшафтного заказника місцевого значення вирішуватимуть обласні депутати на найближчій, грудневій сесії. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“На чергове пленарне засідання обласної ради у грудні поточного року подаємо проєкт рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення – «Берег Закарпатського моря» площею 90 га (проєкт рішення мною підписано та направлено в обласну раду)”, — написав він.

Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

Водночас запровадять ряд заходів для збереження водосховища згідно вимог чинного природоохоронного законодавства, залучатимуть людей до проблеми поводження з твердими побутовими відходами.

Нагадаємо, клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі Вільшанського водосховища подали до обласної військової адміністрації ГО “Чисто.де” спільно з ГО «Українська природоохоронна група». Віктор Микита написав, що водосховище має всі можливості стати одним із головних туристичних магнітів Закарпатської області.

Varosh

Фото “Чисто.де”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.