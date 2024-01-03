Понад 200 українців повернулися з полону. Відбувся найбільший з початку повномасштабного вторгнення обмін

230 українців та українок повернулися з російського полону в Україну. Це найбільший обмін військовополоненими з часу початку повномасштабного вторгнення, — кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Чи є серед них закарпатці — наразі з’ясовують у Центрі обміну полоненими.

Серед людей, які сьогодні повернулися додому — 130 представників Збройних Сил України (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Серед звільнених також семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, 2024 рік дав старт 49-му обміну полоненими. Нині додому повернули вже 2828 захисників.

Varosh,

Фото зі сторінки Дмитра Лубінця та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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