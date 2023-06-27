20 вулиць в Ужгороді вже перейменовано в рамках дерусифікації

На сесії міськради сьогодні, 27 червня депутати проголосували за перейменування вулиці Павла Пестеля на вулицю Данила Богуславського та вулиці Івана Тургенєва на вулицю Руслана Ференці. На голосування виносилося перейменування 5 вулиць, та проголосували тільки за ці дві, — сказали Varosh у міськраді.
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Загалом депутати вже проголосували на попередніх сесіях за перейменування 18 вулиць:
– Миколи Добролюбова на Ярослава Геляса;
– Василя Докучаєва на Володимира Лендьєла;
– Дмитра Донського на Юрія Станинця;
– Миколи Некрасова на Володимира Ладижця;
– Олександра Радищева на Василя Гаджеги;
– площу Дружби Народів на площу Захисників України;
– Івана Сеченова на Ференца Семана;
– Петра Багратіона — на Георгія Нарбута;
– Олекси Борканюка – на Василя Німчука;
– Олександра Бородіна – на Павла Чубинського;
– Миколи Вавилова – на Миколи Аркаса;
– Василя Верещагіна – на Волонтерів;
– Юрія Гагаріна – на Карпатської України;
– Михайла Глінки – на Любомира Белея;
– Декабристів – на Михайла Вербицького;
– Миколи Огарьова – на Промислову;
– Осетинську – на Пластову;
– Костянтина Ціолковського – на Юрія Кондратюка.
Нагадаємо, комісія з перейменування вулиць збиралася для обрання нових назв для 54 вулиць з березня 2022 року. Щоразу на засіданні комісія з перейменування визначала одну або декілька варіантів назв на кожну вулицю, потім на основі цих подань готувалося розпорядження про громадські слухання і там ужгородці, без прив’язки до якогось району міста, могли прийти і проголосувати.
Після того, як громадськість на слуханнях проголосувала за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою.
Varosh,
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