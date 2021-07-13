18 липня – Перечинський квест! Триває реєстрація

18 липня в Перечині відбудеться масштабний “Перечинський квест”. Він охопить територію всього міста. Реєстрація триває!
Основна мета квесту – дійти до фінішу першими, подолавши 20 локацій із загадками різного типу. Загальна кількість команд – 10, по 5 осіб у кожній.
Є три типи реєстрації (тисніть на потрібну категорію):
Якщо у вас нема сформованої команди – оберіть тип реєстрації “учасник” і організатори знайдуть вам команду. Якщо у вас сформована команда з 5 учасників – оберіть тип реєстрації “команда”.
Про квест:
У кожної команди – різні локації та маршрути, спільний тільки фініш. Кожен маршрут складає 11 км. Старт квесту – в центральному сквері Перечина, біля пам’ятника листоноші Федору Фекеті. Місце фінішу буде відоме учасникам після подолання всіх етапів.
На кожній локації є загадки різного типу та загальна загадка, яка допоможе дійти до кінця.
Типи загадок:
Кожній команді буде видано стартовий пакет, в якому:
По завершенню пригоди командам надішлють фото з квесту.
На фініші переможці отримають подарунки від спонсорів. Загалом презенти отримають всі учасники.
Над квестом працює команда з 15-ти креативних підлітків Перечина, під керівництвом розробників платформи онлайн-навчання IQ | Online Education Олександра Дудкіна, Михайла Шелепця та Мирослави Місяйло.
Контакти:
Varosh