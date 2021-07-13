18 липня – Перечинський квест! Триває реєстрація

18 липня в Перечині відбудеться масштабний “Перечинський квест”. Він охопить територію всього міста. Реєстрація триває!

Основна мета квесту – дійти до фінішу першими, подолавши 20 локацій із загадками різного типу. Загальна кількість команд – 10, по 5 осіб у кожній.

Є три типи реєстрації (тисніть на потрібну категорію):

Якщо у вас нема сформованої команди – оберіть тип реєстрації “учасник” і організатори знайдуть вам команду. Якщо у вас сформована команда з 5 учасників – оберіть тип реєстрації “команда”.

Про квест:

У кожної команди – різні локації та маршрути, спільний тільки фініш. Кожен маршрут складає 11 км. Старт квесту – в центральному сквері Перечина, біля пам’ятника листоноші Федору Фекеті. Місце фінішу буде відоме учасникам після подолання всіх етапів.

На кожній локації є загадки різного типу та загальна загадка, яка допоможе дійти до кінця.

Типи загадок:

звичайна текстова загадка з вказівкою наступного пункту призначення;

переклад тексту з іноземної мови;

сканування QR-коду;

зашифрована абетка;

цифрові координати;

стара назва місця локації;

скласти слово зі знайдених літер та інші.

Кожній команді буде видано стартовий пакет, в якому:

паспорт команди (для ідентифікації волонтерами),

перша загадка,

візитівка служби підтримки,

мапа заборонених вулиць,

мапа пунктів відпочинку.

По завершенню пригоди командам надішлють фото з квесту.

На фініші переможці отримають подарунки від спонсорів. Загалом презенти отримають всі учасники.

Над квестом працює команда з 15-ти креативних підлітків Перечина, під керівництвом розробників платформи онлайн-навчання IQ | Online Education Олександра Дудкіна, Михайла Шелепця та Мирослави Місяйло.

Контакти:

Тел .: 066 530 89 85, 093 005 88 12, 099 533 66 45, 068 597 29 42, 066 500 53 73.

.: 066 530 89 85, 093 005 88 12, 099 533 66 45, 068 597 29 42, 066 500 53 73. Електронна пошта : marsik.corp@gmail.com

: marsik.corp@gmail.com Сайт : www.perechyn-kvest.online

: www.perechyn-kvest.online Фейсбук

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