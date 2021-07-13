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18 липня – Перечинський квест! Триває реєстрація

13 Липня 2021 2

18 липня в Перечині відбудеться масштабний “Перечинський квест”. Він охопить територію всього міста.  Реєстрація триває!

Основна мета квесту – дійти до фінішу першими, подолавши 20 локацій із загадками різного типу. Загальна кількість команд – 10, по 5 осіб у кожній.

Є три типи реєстрації (тисніть на потрібну категорію):

Сайт: www.perechyn-kvest.online

Якщо у вас нема сформованої команди – оберіть тип реєстрації “учасник” і організатори знайдуть вам команду. Якщо у вас сформована команда з 5 учасників – оберіть тип реєстрації “команда”.

Про квест:

У кожної команди – різні локації та маршрути, спільний тільки фініш. Кожен маршрут складає 11 км. Старт квесту – в центральному сквері Перечина, біля пам’ятника листоноші Федору Фекеті. Місце фінішу буде відоме учасникам після подолання всіх етапів.

На кожній локації є загадки різного типу та загальна загадка, яка допоможе дійти до кінця.

Типи загадок:

афішаkwest

Кожній команді буде видано стартовий пакет, в якому:

По завершенню пригоди командам надішлють фото з квесту.

На фініші переможці отримають подарунки від спонсорів. Загалом презенти отримають всі учасники.

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Над квестом працює команда з 15-ти креативних підлітків Перечина, під керівництвом розробників платформи онлайн-навчання IQ | Online Education Олександра Дудкіна, Михайла Шелепця та Мирослави Місяйло.

Контакти:

Varosh

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# Перечин

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