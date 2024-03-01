Школа безпеки для жінок діє в Ужгороді. Як потрапити на навчання

Школа безпеки, яка передбачає низку активностей для жінок і дівчат діє в Ужгороді. Заняття передбачають тренінги з питань особистої фізичної безпеки, цивільної, економічної, інформаційної, кібербезпеки, ідентифікації загроз та адвокатування через співпрацю з правоохоронними органами та органами влади щодо їх превенції та ін.), а також мають на меті сформувати у жінок і дівчат базові навички захистити себе. Про це Varosh розповіла директорка ГО “Мегасоціум” Анна Мелеганич.

Вона пояснила, що ГО “Мегасоціум” уже другий рік входить у коаліцію “Жінки, мир, безпека Закарпаття” в рамках коаліції 1325 (за номером резолюції Ради безпеки ООН, якої вона торкається). Заняття орієнтовані на різні безпекові питання стосовно жінок і дітей насамперед в умовах воєнних станів, збройних конфліктів тощо. Україна єдина країна, яка перебуваючи в стані воєнного конфлікту підписала цю резолюцію і зобов’язалася її виконувати.

В рамках державного і обласних планів виконання цієї резолюції проводяться різні заходи і в ГО “Мегасоціум” виникла ідея організувати Школу безпеки для жінок і дівчат, щоб вони могли бути готовими до різних небезпечних ситуацій у житті.

— Ми розуміємо поняття “безпека” широко і коли вперше зустрічаємося з жінками, то під час тренінгу визначаємо, що саме для них входить у поняття “безпека”, або з якими небезпеками їм доводилося зустрічатися і чи знали вони, як на них реагувати. Визначивши основні питання, ми пропонуємо 5 занять, які торкаються цих моментів — перше загальне заняття, тренінг з кібербезпеки, інформаційна безпека, тренінг з першої медичної допомоги, психологічна безпека, питання взаємодії з правоохоронними органами та тренінг з самооборони.

Ми плануємо провести не менше 6 таких шкіл, 3-тя з них саме зараз закінчується. Ще щонайменше три школи попереду. Потрапити в школу можна, заповнивши реєстраційну форму.

Навчання безкоштовне, адже проєкт підтримує Уряд Королівства Нідерландів в рамках проекту «Жінки, мир, безпека: місцеві потреби – місцеві рішення», що впроваджує Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund у співпраці з Центром гендерної освіти УжНУ.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Олексія Шафраньоша

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