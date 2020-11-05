Олександр Коваль: 10 причин приїхати на Закарпаття і залишитися тут назавжди

Олександр Коваль – один із тих, хто активно формує бренд Закарпаття, популяризує локальний туризм, розвиває місцеві крафтові бренди. Олександр – СЕО туристичного інформаційного центру “Турінформ Закарпаття”, відтак 14 років просуває туризм області через цю платформу. У 2019-му кількість читачів сайту tourinform.org.ua сягнула 1,1 млн унікальних відвідувачів. Загалом у Олександра – широкий спектр туристичної діяльності. Він викладає на факультеті туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету. Консультує компанії щодо маркетингу, продажів, PR, SMM, персонального брендингу. Працює з виробниками крафтових гастрономічних продуктів, серед них – Селиська сироварня, Традиційна бринза Хустщини, екоферма Зелений Гай, Медовий дім, ТМ “Смак українських Карпат” та інші.

Основна сфера зацікавлення – промоція закарпатського туризму, проте експерт працює над турпотенціалом усієї України. Протягом цих двох років провів навчання та надав консультації з питань розвитку туризму у 17 областях. А ще два роки тому заснував онлайн-школу сільського туризму.

Своїми туристичними проєктами, а також інстаграм-сторінкою Олександр закохує в Закарпаття, мотивує завітати сюди і не раз. А як вам ідея – приїхати і залишитися? І не тому, що запропонували класну роботу, або ж саме тут знайшлося ваше кохання. А залишитися, тому що на Закарпатті можна знайти себе, розкрити і розвинути потенціал. А ще тут комфортно, гори, колоритний туризм за кожним поворотом, кордони, тому завжди є нове рішення, куди недалеко і змістовно з’їздити на вихідні. Експерт із туризму пропонує 10 аргументів, аби не тільки подорожувати Закарпаттям, а й мешкати тут. Йдеться про географію і природу, ціни і комфорт, розвиток бізнесу, хобі і власної особистості. Говоримо, зрештою, про людей, менталітет.

«За останні 5–7 років ми спостерігаємо у різних містах і селах за сотнею нових жителів Закарпаття, які переїхали до нас, хтось – вимушено, а хтось – свідомо. І саме вони одразу після приїзду почали щось створювати, додавати цінності регіону, – каже Олександр Коваль. – Можу сказати, що, звісно, міста більш привабливі для життя, ніж села, але географічне розташування Закарпаття зручне, тож доїхати до сусідніх населених пунктів просто. Багато хто, маючи ідеї, навички та компетенції, обирає наш край саме через комфортну географію».

Наші два тематичні спецпроєкти:

Отже, 10 причин приїхати на Закарпаття і залишитися від Олександра Коваля. Далі – пряма мова.

Природа і комфортна географія

Аргумент 1. Краса природи та місце сили

Сказати, що тут гарна природа, це нічого не сказати. Звичайно, що це вагомий аргумент. Привабливі та доступні гірські вершини, полонини, водойми. Нам з цим точно пощастило. З Ясіня до Ужка – зелені ліси, полонини, річки, чарівні краєвиди. Кожен сезон по-різному цікавий та привабливий. Скрізь є можливість отримати естетичну насолоду та задоволення.

Аргумент 2. Географічна доступність

Географічну доступність Закарпаття можна розцінювати по-різному: якщо з великих міст України сюди трохи складніше доїхати, то до Європи – зовсім близько. Ми знаходимося буквально в центрі транспортних шляхів та маємо прикордонні переходи з трьома країнами ЄС. Це дозволяє нам швидко, після перетину кордону, потрапити до Будапешту, Відня чи Праги, а далі – в ЄС та по світу, через аеропорти, залізничне чи автобусне сполучення.

У регіоні невелика відстань між населеними пунктами та основними популярними місцями відпочинку. За останні роки значно покращений стан доріг, тож за годину-дві можна проїхати у місце відпочинку. А всі головні об’єкти в містах – у межах пішохідної доступності.

Аргумент 3. Хороша погода та клімат

Чудовий, збалансований клімат, щоби посадити сад чи виноград. Це край, де ростуть різноманітні екзотичні рослини, квіти. Вирощування лаванди чи ківі – вже не новинка.

Три історії до теми:

Аргумент 4. Жити за містом та бути в місті

Межі міст змінюються, нова реформа сприяє розвитку інфраструктури для місцевих жителів

у сусідніх селах, що вже є громадами. Це дуже привабливий аргумент для рішення мешкати

в сільській місцевості, адже до міста зовсім поруч. Багато хто доїжджає до роботи, живучи за 10-15 км.

Розвиток власної справи і себе

Аргумент 5. Легко стати особистістю

Закарпаття – це найкраще місце, щоби почати спочатку життєвий чи професійний шлях. Якщо ви впевнені в собі, маєте компетенції – ви зможете зрозуміти можливості для старту –навіть без зв’язків чи особливого впливу. Якщо у вас добрі наміри, у вас є шанс завоювати довіру та сформувати репутацію, знайти свою нішу. Тут ви зможете збудувати навколо себе власну екосистему, завести нові знайомства та друзів, тут не будете відволікатися на непотрібні зустрічі з непотрібними людьми з минулих періодів життя та стосунків.

Навіть якщо вас ще не знають, на вас усе одно дивляться як на особистість.

Дві історії до теми:

Аргумент 6. Приватна справа – це ваша справа

На Закарпатті є багато підприємців, люди працюють, торгують, взаємодіють. У нас мешкає немало фрілансерів, які надають послуги по всьому світу, але залишаються в регіоні, бо тут доступне життя. Незважаючи на міграцію, молоді люди залишаються в області. До прикладу, в Ужгороді – понад 20 тисяч студентів, які навчаються, здобувають знання та компетенції, створюють родини, відпочивають та подорожують. Це створює нові запити та можливості для розвитку ринку.

Люди

Аргумент 7. Відкритий менталітет

Ментально жителі Закарпаття почуваються європейцями, тож якщо прагнете бути у відповідному середовищі, то вам сюди. Тут почуєте на вулиці різні мови, побачите доглянуті клумби місцевих жителів, спостерігатимете за змінами у громадах, які розвиваються та впорядковуються. Місцеві жителі об’єднуються, створюють спільні ініціативи та разом вирішують складні суспільно важливі задачі.

Аргумент 8. Нові знайомства – це легко

Тут ви легко познайомитеся з потрібними людьми та зможете збудувати партнерство. Переїзд у нове місто вимагає встановлення нових контактів для бізнесу, роботи, життя. Якщо у вас є потрібні професійні компетенції, незалежно від того, чи ви фотограф, дизайнер, фітнес-тренер, фахівець ІТ чи лікар, ви зможете знайти свою нішу та місце. Більше того, ви легко зможете встановити потрібні професійні зв’язки, щоб стати своїм. Звісно, спочатку це буде складно, але це можливо та реально. Маємо десятки історій, коли жителі та гості краю реалізують цікаві ініціативи. Це стосується, як гірських територій (проєкти з туризму, захисту екології, різне виробництво), так і громад, ближчих до Ужгорода, Мукачева, Берегова. Але ще раз наголошу: відстані між населеними пунктами невеликі, а в час інтернету та соціальних мереж ще простіше створювати партнерство.

Ціни і гастрономія

Аргумент 9. Край доступних цін

Якщо говорити про гаманець, то ціни на проживання тут суттєво нижчі, ніж у Києві, Харкові чи Львові. Хороший вибір якісних продуктів харчування за доступними цінами. Саме тому кваліфіковані працівники ІТ-компаній надають перевагу Ужгороду, де кількість програмістів зростає. Місцеві жителі харчуються у місцевих рестораціях, сплачуючи 70-90 гривень за бізнес-ланчі, 20 гривень за еспресо, 30-50 гривень за десерти.

Три історії до теми:

Аргумент 10. Край для гурманів

Десятки крафтових виробників – це не лише аргумент для любителів смачної їжі та наближеність до місць виробництва, а ще й ідея для розвитку власної справи. Закарпаття – це край виноробства, сироваріння та виробництва десятків різновидів делікатесів, за якими полюють гурмани з інших регіонів України. Тут ви навчитеся відрізняти гуцульську бриндзю від хустської чи міжгірської, зрозумієте, де справжня домашня кухня Закарпаття.

До речі, про пиво і вино. В Ужгороді та на його околицях є п’ять крафтових виробників пива, що на 100% здатні задовольнити смаки гурманів. Що вже казати про сотню добрих виноробів Закарпаття та десяток сироварів.

Евеліна Гурницька, Varosh