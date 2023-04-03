2014/2022. Як дві медикині зі Сходу будують нове життя на Закарпатті

一 Чого вам не вистачало під час адаптації на новому місці?
一 Дому не вистачало. Це нічим не замінити.
Є такі речі, про які всі говорять в моменті, але мало хто згадує, коли перший шок і пік уже минули. Однак це не значить, що питання знято: часто це про процес, про “шлях самурая”, про трансформації в часі.
Питання переселенства було дуже гострим і болючим у 2014-му і першій половині 2022-го. А що зараз? Як зараз живуть люди, яким довелося покинути рідний дім і почати нове життя тут? Що допомагає в цьому, а що 一 гнітить? Які зміни відбулися в свідомості людей за рік чи тим паче за 9 років війни?
Ми підготували цей матеріал у партнерстві з професійною медичною лабораторією “One Lab”. Говоримо із двома Юліями, які працюють у цій компанії 一 одна живе тут уже 7 років, інша 一 трохи більше пів року. Їхні історії дуже різні та водночас подібні, адже кожна опинилася на Закарпатті так чи інакше через війну.
Юлія Рябій, біологиня “One Lab”
“31 березня 2022 року ми поїхали з дому. Я зі Слов’янська Донецької області. У 2014-му у нас уже був подібний досвід… і, як і тоді, ми думали, що це ненадовго. Ось на два тижні виїдемо і повернемося”.
Перший час Юлія з чоловіком, синами, братом та його родиною жили у родичів на Харківщині. Однак з часом все ж вирішили їхати далі: роботи немає вже кілька місяців, та й воєнні дії все ж під боком. Хотілося їхати якнайдалі.
На Закарпатті Юлія із серпня. Раніше сюди евакуювалась її племінниця, тож Юля з дітьми вирішила їхати туди, де є хоча б хтось знайомий. “Спершу ми жили у Батьові 一 я і двоє синів, 20 і 14 років. Я переживала за них дуже. Щоб вони не стали асоціальними, не сиділи лише вдома. Їм не вистачало спілкування”.
Вже з вересня Юлія почала шукати роботу. “Я спершу шукала в якихось державних установах роботу, бо сама працювала в такій до повномасштабного вторгнення: я була завідувачкою лабораторії. Я й досі там числюся в неоплачуваній відпустці вже ось рік. Але ж на фінансовий стан це ніяк не впливає. Тож вже вирішивши, що ми лишаємось на Закарпатті, я почала пошуки”.
“Тут особлива атмосфера. Я коли вперше сюди прийшла, то зрозуміла, що тут варто залишатися, 一 каже Юлія про One Lab. 一 Напоїли кавою 一 чисто по-закарпатськи 一 і ось вже пів року я тут. Дуже важливо хотіти вставати зранку на роботу. Бо тут, як би то не було, ми проводимо цілий день. І було б дуже сумно так не цінувати своє життя, ходячи на роботу, де тобі не хочеться бути.
Якщо говорити про стереотипи, то, каже Юлія, на Сході України є свої стереотипи щодо Заходу, як і навпаки. “Але, знаєте, я дуже щаслива людина 一 мені дуже рідко трапляються негативно налаштовані люди. Всі такі легкі, сонячні. Мені ні разу ніхто не дорікнув за мову, хоча, зізнаюсь, мені важко переходити в побуті на українську, я звучу як Азаров (усміхається). Хоча хтозна, може рік-два і перейду повністю.”
Сьогодні Юлія з родиною вже живе в Ужгороді: “Я коли побачила вокзал залізничний, то все 一 зрозуміла, що закохалася в це місто. Хоча хочеться додому, звісно. Цього нічим не замінити. Щемить, коли зараз, згадуючи щось із дому, розумієш, що треба аж напружувати пам’ять 一 забувається. Як щось із іншого життя.
З іншого боку, важливо концентруватися на хорошому. Не знаю, чи за інших обставин я колись би потрапила сюди. Моя мама, коли приїхала, казала “я не думала, що коли-небудь в житті побачу Карпати”. Звісно, краще б цього не було в такій ситуації, але потрібно шукати позитив і підтримувати себе”.
Юлія Дубовик, медсестра One Lab
Юлія родом із Луганська. Коли почалася війна, вона ще була студенткою. В червні їй довелося виїхати з міста 一 вона поїхала в смт Біловодськ до бабусі з дідусем і працювала там в лікарні, куди привозили тяжких поранених українських бійців. Там же Юля познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком 一 це власне і стало причиною, через яку дівчина пізніше приїхала саме сюди.
“Мій чоловік з Ужгорода і власне це саме він спонукав мене переїжджати. Хоча це все одно було дуже важко. Плюс 一 війна. Постійно чуєш, то один виїхав, то інший…але разом з цим у мене вже була якась перспектива у Луганську. Я вчилася, я працювала, могла потім перейти з посади медсестри на посаду лікаря. Психологічно це було дуже важко 一 покинути рідну домівку, батьків…”
Перший рік (Юлія тут із 2016-го) було тяжко, каже вона, бо практично немає знайомих і кола спілкування. Але попри легенди, що ходили на Сході про людей на Заході, каже Юлія, лише 1 людина за всі 7 років життя на Закарпатті агресивно поставилася до неї через те, що вона зі Сходу. Але загалом не було відчуття “тут – там”, “наші – ваші”.
“Мене Закарпаття загалом прийняло дуже добре. Спочатку працювала в обласній лікарні у відділенні судинної хірургії, а після епідемії ковіду я почала думати про подальший розвиток 一 хотілося нових перспектив та можливостей. І так я потрапила у One Lab.
Спочатку було складно, зізнаюся, бо я взагалі операційна медсестра і в Луганську теж працювала на такій посаді, а тут інша специфіка роботи. Зараз я займаюся забором аналізів і внесенням їх у базу даних. Ми не маємо права на помилку одразу з двох причин: треба внести всі дані (час, дату, особисті дані тощо) і разом з тим налагодити контакт і приділити увагу людині, особливо якщо це діти”.
Юлія розповідає, що кожна медсестра має бути трохи психологом: десь пояснити, десь заспокоїти, десь відволікти або навпаки 一 звернути увагу на щось. Та й люди бувають різні 一 у когось хороший був настрій, а в когось поганий; хтось боїться уколів 一 на це все потрібно звертати увагу і діяти відповідно до ситуації.
“Зараз мій дім тут. Де твоя сім’я 一 там твій дім. Так, я багато втратила: дім, три курси навчання, ургентство по операційній частині в дитячій обласній лікарні Луганська, певні перспективи … Був період такої невагомості. Але разом з тим я здобула кохану людину, сім’ю, про яку я мріяла, підтримку. Іноді втративши щось одне, здобуваєш більше”.
*На правах реклами
Ірина Сов’як, Varosh
Фото: Каріна Асад