Cukrik: солодощі з користю і любов’ю від Каті Ткачук

Пошуки себе, свого місця і призначення у світі – це питання, над яким міркують філософи не одну тисячу років. Але мабуть так відчайдушно не шукає себе ніхто, як мама, котра перебуває у декретній відпустці. З народженням дитини життя змінюється докорінно, і так, як було раніше, не буде ніколи. І разом із всеохоплюючою любов’ю у жіночому серці оселяється думка, що не дає спокою: а чи хочу я і далі займатися тим, чим займалася раніше?

Отакі думки почали зринати і в голові героїні цього матеріалу. А впевненості у тому, що займатися і надалі перекладацькою діяльністю їй не хочеться, додала маленька донечка – янгол, рученята якого так і тягнулися до солоденького. От та сама всеохоплююча любов, про яку ми згадали вище, а ще турбота і бажання дати дитині лише найкраще, стали першими цеглинками експерименту, що переріс в улюблену справу, а відтак і бізнес.

Знайомтеся, це – Катя Ткачук, ідейна натхненниця бренду крафтових і корисних солодощів Cukrik. Вона – саме та молода мама, яка вирішила залишити в минулому гамірний офіс, обміняти його на затишну майстерню, де завжди пахне смачненьким, і всуціль присвятити себе творчості.

– Свої перші цукерки я зробила з горіхів, сухофруктів. А ідея виникла тому, що бачила, що донечка Емілія росте такою ж солодкоїжкою, як і я. Мені зовсім не хотілося, щоб моя дитина їла солодощі з пальмовою олією, купою цукру і консервантами. Так на моїй кухні почалися експерименти. А дегустаторами були найважливіші і найбільш суворі критики – рідні і Емі, – згадує Катя.

А потім з’явилася думка продавати ці цукерки:

– Першою, хто спробував мої солодощі не зі своїх, була Тетяна Жовківська із Зеленої крамниці. Минуло 3 роки, а ми досі співпрацюємо.

Починати і розкручуватись завжди непросто, але на допомогу прийшло «сарафанне радіо». Друзі брали коробочки собі, своїм друзям і рідним, поширювали перші фото у соцмережах, зроблені майстринею власноруч. І закрутилося! Катя ставила нові цілі, засвоювала нові знання, випробовувала нові техніки, розширювала асортимент. Тепер вона робить солодощі не лише з горіхів і сухофруктів, вона готує шоколад, розливає по баночках ароматну солону карамель, тішить любителів солодкого авторським тістечком, а влітку ще й морозивом, а в асортименті цукерок – 11 різновидів.

Солодощі Cukrik’а – лише натуральні і якісні продукти.

– Я дуже вимоглива до себе, своєї роботи і продуктів, з яких готую. Чимало вже перепробувала і знайшла для себе найкращих постачальників і виробників. Це вже левова частка успіху, бо хороші інгредієнти у запорука чудового смаку.

Справа процвітала і на домашній кухні Каті стало тісно. Тепер у неї майстерня, де на поличках красуються десятки баночок із горіхами, кокосом та какао, де холодильник як солодкий сон любителя солодкого, даруйте за каламбур, де на стінах – смачнючі фото цукерок, де в повітрі линуть невимовні пахощі і бракує лише одного – кавомашини. І це як ще одна маленька мрія і ціль: власна кав’ярня, звідки після філіжанки кави з цукеркою від Cukrik можна вийти тільки з цілою коробочкою солодощів від Cukrik. Бо відірватись – неможливо! А чи варто?

Її шоколад блищить, а цукерочки, наче неосяжний всесвіт, безмежний космос – розписані власними руками і душею. Вона живе у кожному виробі. Спробуйте і відчуєте!

Олександра Машіка для Varosh