Креативна агенція UzhnetBrand – про заснування, проекти та ребрендинг для FC Minaj

У добре відомої в нашому місті компанії з таким «ужгородським» ім’ям – Ужнет – з’явився новий вид діяльності – окрема брендингова студія UzhnetBrand. Це перша та чи не єдина в області молода, амбітна і професійна команда, яка розробляє спортивний брендинг, створює динамічні відео, працює з соцмережами та надає чимало інших послуг, пов’язаних з маркетингом та бренд-дизайном.

Про усе це ви детально можете прочитати на офіційному сайті компанії uzhnetbrand.com. Ми ж у цьому матеріалі розповімо вам дещо більше – історію створення UzhnetBrand та їх круті проекти, а також про масштабний ребрендинг для ФК «Минай». Говоримо з арт-директоркою компанії Дариною Желем.

– Коли та як виникла ідея заснувати бренд-студію або ж креативну агенцію UzhnetBrand?

– Uzhnet, як інтернет-провайдер, активно бере участь у багатьох соціальних проектах: це сучасна автобусна зупинка для міста, підтримка футзальної ліги, партнерство з футбольним клубом «Минай» в рамках розвитку футболу в області тощо.

Звичайно, всі наші проекти потребували висвітлення в соціальних мережах і на початку своєї життєдіяльності ми пробували «вести» сторінки власними силами. За короткий час переконалися у безперспективності такого підходу і розпочали співпрацю з однією із SMM-агенцій міста по просуванню сторінки Ужнет. Паралельно підшуковували варіанти та шляхи з доведення візуального образу ФК «Минай» до рівня європейських спортивних клубів.

І тут ми зіштовхнулись з рядом проблемних моментів: SMM-спеціалісти, про яких знали, не мали комплексного рішення для таких завдань. Були тексти, але без сучасного дизайну, або ж навпаки, також ці спеціалісти не мали належного технічного забезпечення, або людського ресурсу, не могли висвітлювати події у вихідні дні, не готові були розбиратися зі спортивною специфікою або ж взагалі не хотіли братися за спортивний напрямок.

Тоді компанія прийняла рішення знайти спеціаліста і включити його вже у свій штат. Так мене запросили в компанію, щоб вести спортивні проекти та сторінку Uzhnet в соціальних мережах. Згодом ми зрозуміли, що однієї людини для якісного підходу замало і вирішили створити окремий напрямок на базі Uzhnet – креативну агенцію UzhnetBrand. Поступово сформували команду: дизайнери, моушн-дизайнер, SMM-менеджер, контент-мейкер, спортивний журналіст. Інколи ми залучаємо фрілансерів, коли не вистачає наших ресурсів.

– Розкажіть про особливості вашої роботи у спортивному напрямку? Чому саме на ньому основний акцент?

– Ми глибоко проаналізували маркетинг в соціальних мережах саме в напрямку спорту, орієнтувалися на європейський та американський досвід. Для цього довелося переосмислити та покращити свій рівень знань у дизайні, маркетингу, фото, відео та значно у моушн-дизайні. Для отримання результату необхідного рівня перейшли на використання професійної техніки. Фотографуємо та знімаємо відео на фотоапарат, обладнали студію з якісним освітленням, придбали екшн-камеру, дрон, мікрофони, обладнали локації для проведення стрімів інтерв’ю, використовуємо професійне програмне забезпечення для створення графіки, анімацій та обробки фото для сторінок. Постійно оновлюємо технічне забезпечення.

За час роботи ми сформували свій підхід до спортивного брендингу: адаптували його до наших реалій, згрупували всі знання і досвід, вивели в окреме комплексне рішення для спорту. Зміст якого полягає в першу чергу у підвищенні впізнаваності спортивного бренду, його популяризації та покращенню візуального сприйняття для споживача.

Звісно, нашими клієнтами є не тільки спортивні компанії, ми займаємося також проектами в сфері будівельного, ресторанного, торгівельного, брокерського бізнесу, beauty-сфери та «ведемо» громадські організації. Ми працюємо з понад 30 успішними проектами, деякі з них можна переглянути на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах.

Нещодавно ми випустили презентаційне відео наших робіт у сфері спорту за останній рік, адже їх назбиралось чимало. І плануємо на цьому не зупинятись. Ми відкриті до нових співпраць, як у сфері спорту, так і бізнесу загалом.

– Як відбувався ребрендинг ФК Минай та яким є зараз бренд? Розкажіть детальніше про ФК «Минай», оскільки він зараз є обличчям спорту Закарпаття.

– До виходу ФК «Минай» в Прем’єр-лігу, ми розробили ребрендинг візуальної мови бренду. Оновили логотип та фірмовий стиль, мерч-бук, офіційний сайт та SMM-стратегію.

«Минай» – це молодий клуб з невеликою історією. Проте дуже прогресивний, за 5 років існування вони дійшли до Прем’єр-ліги, ми хотіли підкреслити це у візуальній частині бренду сміливими кольорами та сучасним дизайном. Ключовими меседжами в візуальній мові стали слова “круто” та “сучасно”.

А основною ідеєю було показати, що українська Прем’єр-ліга може виглядати не гірше за світових лідерів. Ми розробили нову естетику дизайну для соціальних мереж та офіційного сайту клубу, презентацію яких можна переглянути за посиланням.

Зараз ми продовжуємо співпрацювати у напрямку маркетингу в соціальних мережах та зовсім скоро запускаємо оновлений сайт клубу.

– Які завдання ставите перед собою на найближчий час?

– Розвиток в плані спортивного брендингу, вихід за межі області та країни (вже маємо деякі напрацювання), а також бренд-дизайн та SMM для бізнесу.

До речі, ми завжди в пошуках талантів – людей, які хочуть розвиватись у цій сфері разом з нами, шукаємо креативних, саморганізованих молодих людей зі смаком та відчуттям стилю. Тому сміливо звертайтесь!

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