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Креативна агенція UzhnetBrand – про заснування, проекти та ребрендинг для FC Minaj

24 Квітня 2021 0

У добре відомої в нашому місті компанії з таким «ужгородським» ім’ям – Ужнет – з’явився новий вид діяльності – окрема брендингова студія UzhnetBrand. Це перша та чи не єдина в області молода, амбітна і професійна команда, яка розробляє спортивний брендинг, створює динамічні відео, працює з соцмережами та надає чимало інших послуг, пов’язаних з маркетингом та бренд-дизайном.

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Про усе це ви детально можете прочитати на офіційному сайті компанії uzhnetbrand.comМи ж у цьому матеріалі розповімо вам дещо більше – історію створення UzhnetBrand та їх круті проекти, а також про масштабний ребрендинг для ФК «Минай». Говоримо з арт-директоркою компанії Дариною Желем.

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– Коли та як виникла ідея заснувати бренд-студію або ж креативну агенцію UzhnetBrand?

– Uzhnet, як інтернет-провайдер, активно бере участь у багатьох соціальних проектах: це сучасна автобусна зупинка для міста, підтримка футзальної ліги, партнерство з футбольним клубом «Минай» в рамках розвитку футболу в області тощо.

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Звичайно, всі наші проекти потребували висвітлення в соціальних мережах і на початку своєї життєдіяльності ми пробували «вести» сторінки власними силами. За короткий час переконалися у безперспективності такого підходу і розпочали співпрацю з однією із SMM-агенцій міста по просуванню сторінки Ужнет. Паралельно підшуковували варіанти та шляхи з доведення візуального образу ФК «Минай» до рівня європейських спортивних клубів.

І тут ми зіштовхнулись з рядом проблемних моментів: SMM-спеціалісти, про яких знали, не мали комплексного рішення для таких завдань. Були тексти, але без сучасного дизайну, або ж навпаки, також ці спеціалісти не мали належного технічного забезпечення, або людського ресурсу, не могли висвітлювати події у вихідні дні, не готові були розбиратися зі спортивною специфікою або ж взагалі не хотіли братися за спортивний напрямок.

Тоді компанія прийняла рішення знайти спеціаліста і включити його вже у свій штат. Так мене запросили в компанію, щоб вести спортивні проекти та сторінку Uzhnet в соціальних мережах. Згодом ми зрозуміли, що однієї людини для якісного підходу замало і вирішили створити окремий напрямок на базі Uzhnet – креативну агенцію UzhnetBrand. Поступово сформували команду: дизайнери, моушн-дизайнер, SMM-менеджер, контент-мейкер, спортивний журналіст. Інколи ми залучаємо фрілансерів, коли не вистачає наших ресурсів.

– Розкажіть про особливості вашої роботи у спортивному напрямку? Чому саме на ньому основний акцент?

– Ми глибоко проаналізували маркетинг в соціальних мережах саме в напрямку спорту, орієнтувалися на європейський та американський досвід. Для цього довелося переосмислити та покращити свій рівень знань у дизайні, маркетингу, фото, відео та значно у моушн-дизайні. Для отримання результату необхідного рівня перейшли на використання професійної техніки. Фотографуємо та знімаємо відео на фотоапарат, обладнали студію з якісним освітленням, придбали екшн-камеру, дрон, мікрофони, обладнали локації для проведення стрімів інтерв’ю, використовуємо професійне програмне забезпечення для створення графіки, анімацій та обробки фото для сторінок. Постійно оновлюємо технічне забезпечення.

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За час роботи ми сформували свій підхід до спортивного брендингу: адаптували його до наших реалій, згрупували всі знання і досвід, вивели в окреме комплексне рішення для спорту. Зміст якого полягає в першу чергу у підвищенні впізнаваності спортивного бренду, його популяризації та покращенню візуального сприйняття для споживача.

Звісно, нашими клієнтами є не тільки спортивні компанії, ми займаємося також проектами в сфері будівельного, ресторанного, торгівельного, брокерського бізнесу, beauty-сфери та «ведемо» громадські організації. Ми працюємо з понад 30 успішними проектами, деякі з них можна переглянути на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах.

Нещодавно ми випустили презентаційне відео наших робіт у сфері спорту за останній рік, адже їх назбиралось чимало. І плануємо на цьому не зупинятись. Ми відкриті до нових співпраць, як у сфері спорту, так і бізнесу загалом.

– Як відбувався ребрендинг ФК Минай та яким є зараз бренд? Розкажіть детальніше про ФК «Минай», оскільки він зараз є обличчям спорту Закарпаття.

– До виходу ФК «Минай» в Прем’єр-лігу, ми розробили ребрендинг візуальної мови бренду. Оновили логотип та фірмовий стиль, мерч-бук, офіційний сайт та SMM-стратегію.

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«Минай» – це молодий клуб з невеликою історією. Проте дуже прогресивний, за 5 років існування вони дійшли до Прем’єр-ліги, ми хотіли підкреслити це у візуальній частині бренду сміливими кольорами та сучасним дизайном. Ключовими меседжами в візуальній мові стали слова “круто” та “сучасно”.

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А основною ідеєю було показати, що українська Прем’єр-ліга може виглядати не гірше за світових лідерів. Ми розробили нову естетику дизайну для соціальних мереж та офіційного сайту клубу, презентацію яких можна переглянути за посиланням.

Зараз ми продовжуємо співпрацювати у напрямку маркетингу в соціальних мережах та зовсім скоро запускаємо оновлений сайт клубу.

– Які завдання ставите перед собою на найближчий час?

– Розвиток в плані спортивного брендингу, вихід за межі області та країни (вже маємо деякі напрацювання), а також бренд-дизайн та SMM для бізнесу.

До речі, ми завжди в пошуках талантів – людей, які хочуть розвиватись у цій сфері разом з нами, шукаємо креативних, саморганізованих молодих людей зі смаком та відчуттям стилю. Тому сміливо звертайтесь!

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На правах реклами

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# UzhnetBrand # креативна агенція # ужгород

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