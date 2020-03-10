Ужгородська футзальна ліга: про завершення сезону 19/20, переможців та соціальну відповідальність бізнесу

Нещодавно завершився сезон 19/20 УФЛ, яка в Ужгороді вже стала справжнім рухом, який об’єднав навколо себе понад 1000 учасників та вболівальників. Розповімо вам про цьогорічних чемпіонів Суперліги, сезон загалом та про те, чому бізнесу варто підтримувати спортивні команди.

Другий сeзон поспіль команда “Ужнeт” здобуває кубок Суперліги. Директор компанії Роберт Берцик каже, що це завдяки сильній команді та злагодженим діям.

– Варто почати з того, що ми маємо досить серйозний рівень футзалу в області і це мотивує. Спільнота налічує близько 500 осіб. Зібрати хорошу команду цьогоріч було не складно, бо ми вже були переможцями минулого року і багато спортсменів хотіли грати саме з нами. Один з гравців нашої команди наприкінці сезону підписав контракт з ФК «Ужгород», що також свідчить про високий рівень нашої команди та ліги загалом. Вона може стати трампліном до професійної футбольної кар’єри,– каже Роберт.

Після перемоги на команду Ужнет, а також на «Медею» (друге місце), та «Беркут» (третє місце), чекають матчі з переможцями ліги з інших областей.

– Нам дуже хотілося б звернути увагу на цей спорт і аби й інші компанії брали під опіку команди та допомагали їм у розвитку. Соціальна відповідальність для нас – одна з пріоритетних. Ми підтримуємо молодь та спортивні ініціативи, танцювальні колективи, футбольну команду «Минай», футзальну лігу. Також нас цікавлять міські проекти. Ми раді, що автобусна зупинка на Митній справді стала корисним для міста та містян проектом. У планах теж маємо цікаві ідеї, але поки про них рано говорити, – розповідає Роберт Берцик.

В зоні Другої ліги України (Суперлізі УФЛ) інтрига жила до останнього. Хоч і експерти та вболівальники пророкували боротьбу лише двох команд – діючого чемпіона «Ужнета» та їх принципового суперника «Медею». Називали серед претендентів на медалі і «Уж» – минулого сезону вони себе дуже непогано продемонстрували та ще й напередодні цього взяли Кубок Ужгорода. Проте «Уж» від чемпіонської гонки відчепився доволі швидко – в перших 4 турах програв 4 рази і далі вів боротьбу лише за потрапляння у топ-4. А ось хто несподівано увірвався в чемпіонські перегони – так це «Беркут». Мукачівська команда дистанцією йшла дуже добре (5 перемог у 5 турах). І були єдиними, хто зміг відібрати в «Ужнета» очки: нічия у першому колі та перемога в другому. Але на місце вище третього «Беркутівців» не пустила «Медея». В очних матчах мукачівці програли в першому колі та зіграли внічию в другому.

Дві поразки від «Ужнета» протягом чемпіонату не дозволили «Медеї» претендувати на більше і ці матчі й визначили чемпіона – тепер УФЛ має дворазових переможців УФЛ. «Медея» – знову срібна.

Олександра Терембець, засновниця Ужгородської футзальної ліги:

– За чотири роки існування УФЛ, команди вже звикли і призвичаїлись до такого виду спорту як футзал і звичайно, до стабільного повноцінного чемпіонату. Більше двохсот ігор ми провели в рамках сезону. Варто відзначити, що рівень футзалу та розуміння гравцями цього виду спорту з кожним роком росте. Ми спостерігаємо позитивну динаміку, як в матчах так і у сприйнятті чемпіонату та відвідуваності його глядачами.

Наша Суперліга вже другий рік поспіль є зоною Другої Ліги України з футзалу, до речі найбільшою. Три наші призери, – Беркут, Медея та чемпіон – Ужнет, продовжують виступи в рамках 1/8, де вже зустрічаються з командами з інших регіонів.

Як на мене, дуже важливо, коли компанії та бізнес-структури долучаються до підтримки будь яких видів спорту, не тільки футзалу. У нас же, чудовим прикладом соціальної відповідальності бізнес-структур є компанії Беркут, Епіцентр, Вопак, Турбогаз тощо. Це підприємства, які мають свої футзальні колективи, що є учасниками УФЛ. Ну і звичайно окремо хочеться відзначити Ужнет, адже з самого початку заснування ліги, компанія не тільки має свій футзальний колектив, який є дворазовим чемпіоном Суперліги, але й постійно підтримує як Ужгородську Футзальну Лігу так і різні спортивні ініціативи. Дуже хочеться, щоб такого симбіозу бізнес-структур та соціальних проектів, зокрема спортивних – було більше.

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