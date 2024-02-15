Вихідні в Ужгороді. Афіша заходів на 16-18 лютого

Ще трошечки — і час відпочивати й поповнювати сили після чергового виснажливого робочого тижня. Аби кожен зміг знайти для себе відпочинок до душі у прийдешні вихідні, ми склали для вас афішу заходів, що відбуватимуться у найближчі три дні в Ужгороді.
Виставка образотворчого мистецтва та дизайну Закарпатського арткомюніті «ФОКУС група»
На виставці представлено класичну графіку, цифрову ілюстрацію та фотографію.
Серед учасників: Дарія Мирчук, Емілія Сливчук, Оля Росоляник, Олеся Тимчій, Катя Михайлова, Аня Барченко, Іван Небесник, Юля Гагель, Максим Павлюк, Андрій Ісайський та ін.
Куратор — Любомир Брензович, викладач ЗАМ.
Час: 15:30.
Локація: виставкова зала (2 поверх) Закарпатського музею народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).
Виставка Даніелли Каналош “Сама собі всесвіт”
Відкриття персональної першої виставки Даніелли Каналош молодої, талановитої дівчини, яка розкриває у своїх роботах актуальну тему любові до себе, цінність власного я та самовираження.
Час: 16:00.
Локація: Артпростір “Ліс” (вул. Фединця, 37).
Концерт RAY BROWN JR.& ALEXEY PETUKHOV TRIO
Унікальний концерт сина королеви джазу Елли Фітцджеральд Рея Брауна. В Ужгороді виступ Рея Брауна молодшого супроводжуватиме Джазове тріо Олексія Петухова. Тож зустрічайте:
Час: 18:00.
Локація: Закарпатська обласна філармонія
День відкритих дверей у коледжі мистецтв
У Фаховому коледжі мистецтв ім.А.Ерделі впродовж дня прийматимуть людей, які цікавляться навчанням у закладі, можливих майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків. Покажуть і розкажуть усе про коледж та дадуть відповіді на всі питання по закладу, факультетам, навчанню тощо.
Крім того, в суботу в коледжі відкриється виставка дитячих малюнків, надісланих упродовж 1,5 місяців на конкурс “Цей чудовий світ”.
Дитячі читання
Програма:
Необхідна попередня реєстрація: треба написати організаторам у директ.
Час: 12:00.
Локація: кафе «Бінго» (вул. Ужгородська, 15) .
Вистава «Качка» Донецького академічного обласного драматичного театру
Вистава «Качка» — весела і красива постановка для всієї родини.
Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного часопроведення в театрі.
Час: 12:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.
Ювілейний благодійний захід “Леді хустка”
На гостей чекають:
лекції від топ-спікерів (Ірина Адоніна, Ліза Куртяк, Леонід Мартинчик, Віолетта Федорова, Альона Загоруйко, Діана Сидунчак, Анастасія Плоскіна);
подарунки від партнерів, зокрема кожна учасниця/учасник отримає хустку від бренду SHPALTA (Shpalta_ua);
благодійний аукціон на підтримку жінок-військових.
Час: 14:00.
Локація: ресторан Limoncello Uzhhorod (вул.Собранецька, 150).
Квитки на подію: https://lady.minisite.ai/.
Концерт із творів італійських композиторів XVII-XVIII століття
Лунатиме музика Арканджело Кореллі і Луїджі Боккеріні — видатних музикантів-віртуозів доби бароко.
Ви зможете долучитися до спільної мрії віх українців — Перемоги та стати одними з тих небайдужих, які не втомилися від війни і донатами підтримати збір на комплектуючі для FPV дронів і дронів-бомберів.
Час: 17:00
Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая (вул. Жупанатська, 3).
Вистава «Я чекаю на тебе, мій любий» Закарпатського обласного музично-драматичного театру
Щира, відверта, смішна та часом сумна, але яскрава історія про жінку, яка пізнає любов.
Час: 17:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена)
Вистава Донецького обласного драматичного театру«Приголомшена Тетяна»
Вистава за п’єсами Л. Бугадзе (Грузія). Чорна комедія.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.
Музична казка «Гном Джером» Закарпатського обласного музично-драматичного театру
Музична казка режисерки Маргарити Савенко «Гном Джером» подарує позитивні емоції не лише юним глядачам, а й дорослим. Вистава, у якій звірята з лісової школи танців готуватимуть сюрприз для найщедрішого гнома на світі.
Час: 12:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр
Вистава «Тут жили поети» Донецького академічного обласного драматичного театру
«Тут жили поети» – це вистава, у якій ми поєднали вірші сучасних українських поетів (Макса Грабовського, Максима Чумака, Валерії Суботіної (Нави), Альони Васильченко), музику, лаконічні костюми та пластику тіла, яку дистанційно із США створила з акторами режисер з пластики – Наталія Каспшишак.
Режисер, художник, музичне оформлення вистави – заслужена артистка України Людмила Колосович.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (Мала сцена).
Вистава «Станція» Закарпатського обласного музично-драматичного театру
Драмою-пасткою «Станція» від режисера Михайла Фіщенка завершуєтья театральний тиждень. Історія від українського драматурга Олександра Вітра, яка розкриє тему справжності бажань.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.
Театральний майтер-клас “Я жінка, а отже я — актриса”
В першу чергу, це — для тих, хто хоче зняти всі внутрішні затиски, позбутися емоційного напруження, відчути себе в приймаючому оточенні і творити – фантазувати, прокачати увагу та реакцію, працювати з уявою, моторикою і навіть взяти участь у своїх перших акторських мініатюрах.
Майстер-клас проведе актриса та викладачка театральної студії «Провокатор» Olga Slava.
Візьміть змінне зручне взуття та зручний (краще спортивний) одяг.
Тривалість майстер-класу — 2 години, вартість участі 250 грн.
Час: 18:00.
Локація: Rapynets studio (вул. Минайська, 38).
Varosh,
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