Конкурс дитячих малюнків провів Фаховий коледж мистецтв ім.А.Ерделі. Виставку робіт проведуть у кінці тижня

Фаховий коледж мистецтв ім.А.Ерделі провів серед дітей Закарпаття конкурс малюнку “Цей чудовий світ”, який тривав до 12 лютого включно. Участь у ньому могли взяти діти трьох вікових категорій: 7-9 років, 10-12 та 13-15 років. Проводили його вперше, але ймовірно — не востаннє, сказала Varosh заступниця директора коледжу Віра Федоранич.

Провести такий конкурс вирішили через те, що через пандемію, а тепер і через війну дуже багато дітей переведені на дистанційне навчання і не мають можливості представити десь свої роботи.

— Оскільки ми є мистецьким закладом, то вирішили провести такий конкурс для трьох вікових груп, не обмежувати їх в техніці виконання малюнку, — розповіла Віра Федоранич. — Ми приймали всі роботи, навіть зі Стрия прийшло кілька малюнків! Прийшли малюнки майже з усіх позашкільних закладів області. Головна мета цього конкурсу — привернути увагу дітей і їхніх батьків до того, що в нас є навчальний заклад, який приймає дітей після базової середньої освіти. Тому що багато хто знає про Академію мистецтв, але не знає, що в нас є ще й коледж! Крім того, треба підтримати якось тих дітей, які пережили жахи війни, щоб вони могли бодай свою мрію намалювати…

Вже цієї середи журі, яке складатиметься з викладачів коледжу, оцінюватиме роботи з огляду композиції, техніки виконання, колірного вирішення, перспективи тощо. Всі учасники отримають сертифікати учасника конкурсу, переможці зі старшої вікової групи матимуть змогу відвідати кілька безкоштовних занять на підготовчих курсах для вступу до коледжу.

17 лютого, в суботу, в коледжі пройде День відкритих дверей, на якому оголосять переможців та відкриють виставку робіт, які отримали за 1,5 місяці, що тривав конкурс.

— Крім того, цього дня — у День відкритих дверей — ми покажемо батькам і дітям нашу матеріально-технічну базу: що ми маємо, яке ми маємо і що ми собою становимо як навчальний заклад. Мало хто знає, до прикладу, що в нас є музей, де зберігаються дипломні роботи всіх випускників, починаючи з 1949-1950 років!

Серед малюнків, отриманих на конкурс було чимало таких, які зворушували самих викладачів до глибини душі: кольоровий веселковий ослик, намальований 7-річним малюком, десь, можливо, технічно не досконалий, але неймовірно щирий і живий! Або, розповіла Віра Федоранич, малюнок “Мій дідусь і його улюблені гуси”, чи “Моя Мама — мій світ”…

— Роботи привозили вчителі з Великих Лучок, з Тячева в п’ятницю в дощ приїхав вчитель з папкою малюнків, тому що діти хотіли взяти участь у конкурсі, цілий міх малюнків надіслали з с.Бедевля, кур’єри в Нової пошти приходили до нас кілька разів на день, приносили малюнки, — розповіла Віра Федоранич. — На сьогодні ми маємо майже сотню учасників, які надіслали одну або кілька малюнків, виконаних у різних техніках. Ми приймали все і будемо їх експонувати. Цей дитячий наїв у малюнках настільки щирий і справжній, що ти диву даєшся, що як дитина у 7 років може так мислити і так робити!..

Varosh,

Фото надані Вірою Федоранич

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