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Life

5 портретних відео – про творчість, спорт, сім’ю. Тарас Крикливець

13 Липня 2020 126

Нещодавно ми показали п’ять настроєвих весіль просто неба – у баченні ужгородського відеографа Тараса Крикливця. Він також художньо знімає портретні відео, у яких за кілька хвилин показує емоційну історію. Публікуємо п’ятірку атмосферних роликів – про творчих людей, про спорт, про сім’ю.

Сукня Яскрава

Тендітна модель, невагома сукня від дизайнерки Ярослави Бережнюк і експресія в кожному кадрі. Сукня немов ллється хвилею, чорно-біла гама додає вінтажності, а Ужгород демонструє свою європейськість.

Дівчата Shidokan

Витончене відео про силу фізичну, силу емоційну. Про жінок, які займаються бойовим мистецтвом. У кадрі – ні, не двобій, а боротьба з собою, шлях до своєї сили, до себе.

Ведмедики Жанни

Тут така атмосфера – медитативна, настроєва. Історія про майстриню Жанну Зимокосову та її маленьких Тедді. Стільки життя і деталей, які створюють таку єдину, душевну картинку. Це направду фільм, погодьтеся.

Андрій та Олеся

Історичний Ужгород, старовинні вузькі провулки, місто, зняте дроном, кольори зими чи її безколірність. І в цих декораціях – історія однієї творчої майстерні та її господарів – Андрія та Олесі Возницьких.

Каріна та Мія

Відео – наскрізь про любов. Про безумовну любов, яка не вимагає і не очікує навзаєм. Про невидимий, проте міцний промінчик між мамою й донькою. Після перегляду, мабуть, і вам захочеться створити сімейне відео.

Евеліна Гурницька, Varosh


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# відео # Тарас Крикливець

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