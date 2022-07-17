Актори Маріупольського драмтеатру презентували в Ужгороді першу прем’єру “Крик нації”

Актори Донецького драматичного театру з Маріуполя зіграли 16 липня першу виставу в Ужгороді — п’єсу “Крик нації” про життя і долю Василя Стуса.

На сцену Закарпатського обласного музично-драматичного театру вийшли актори, яким вдалося виїхати з окупованого міста і хто захотів далі працювати в Ужгороді, відтак “Крик нації” зіграли 7 акторів з колективу в 200 людей. Дату прем’єри обрали невипадково: рівно 4 місяці тому, 16 березня збройні сили росії зруйнували бомбардуванням будівлю театру в Маріуполі.

Над першою виставою оновленого маріупольського театру працювала команда у складі режисерки-постановниці, заслуженої артистки України Людмили Колосович, художниці, заслуженої діячки мистецтв України Емми Зайцевої та режисерки з пластики Наталії Каспшишак-Сенів (США). В постановці була залучена вся трупа, яка переїхала до Ужгорода.

Режисерка Людмила Колосович пояснила, що обрали саме виставу про Стуса тому, що Стус сформувався як особистість на Донеччині і його турбувало те, що робится на Донеччині. Сценарій вистави актори написали самі.

Виставу “Крик нації” актори гратимуть ще 17 та 23 липня на сцені музично-драматичного театру в Ужгороді.

Перед прем’єрою у фоє театру відкрилася фотовиставка відомого військового фотографа з Донеччини Сергія Ваганова, який нині живе в Ужгороді. На виставці «Літопис російсько-української війни» представлені майже 40 робіт фотографа за останні чотири роки. Головна тема їх – спротив та героїчна стійкість наших військових у боротьбі проти росії.

Varosh

Фото Сергія Гудака

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